باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری پنجشنبه در آیین افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان مهر با ابلاغ سلام و پیام مسعود پزشکیان رییسجمهور به مردم شهرستانهای مهر، لامرد و جنوب فارس اظهار کرد: آیین تشییع رهبر شهید، نماد پیوند عمیق و عظیم میان مردم و حاکمیت بود و در تاریخ معاصر کمتر میتوان بدرقهای با چنین شکوه و گستردگی را مشاهده کرد.
وی ادامه داد: هفته گذشته در سفر به هند، وزیر کار آفریقای جنوبی عنوان کرد که بسیاری از کشورهای جهان از عظمت و شکوه این آیین تشییع شگفتزده شدهاند و این انسجام اجتماعی، حاصل فعالیتها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
پیگیری نظاممند مطالبات و گسترش خدمات در سراسر کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مسائل و مطالبات مردم بهصورت نظاممند در دولت پیگیری میشود، گفت: برخی کشورها توسعه را تنها در چند شهر متمرکز کردهاند، اما ویژگی توسعه در ایران، گسترش خدمات در سراسر کشور است و امروز تقریبا همه روستاهای کشور به خدمات زیربنایی همچون آب، برق و گاز دسترسی دارند.
میدری، خدمت به مردم را وظیفه و افتخار مسئولان دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساختهایی نظیر ورزشگاههای کارگری، بیمارستانها، درمانگاهها و سایر مراکز خدماتی با جدیت در دولت دنبال میشود.
تحریمها؛ فشار اقتصادی و ایستادگی ملت
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با تحریم مواجه بوده و از سال ۱۳۸۸ شدت این فشارها افزایش یافته که پیامد آن رشد تورم و دشواریهای اقتصادی برای مردم بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کشورهایی همچون آلمان، مجارستان و زیمبابوه نیز در مقاطعی تورمهای بسیار سنگینی را تجربه کردهاند، اما تفاوت ایران در استقامت، مقاومت و همراهی مردم است که اجازه نداده این فشارها کشور را از مسیر خود خارج کند.
میدری با بیان اینکه قدرتهای بزرگ جهان در حوزههای مختلف علیه ایران اقدام کردهاند، اظهار کرد: همانگونه که در عرصههای نظامی توان مقابله با ملت ایران را نداشتهاند، در حوزه اقتصادی نیز اراده و توان ملت ایران برای عبور از مشکلات وجود دارد.
پیشینه تمدنی؛ ظرفیت توسعه ایران
وی ویژگی تاریخی و تمدنی ایران را از ظرفیتهای بزرگ توسعه کشور دانست و افزود: در هیچ نقطهای از ایران شهری بدون پیشینه تاریخی وجود ندارد و بسیاری از شهرهای کشور قدمتی چند هزار ساله دارند؛ این پیشینه ارزشمند، ظرفیت رشد و توسعه را در سراسر ایران فراهم کرده است.
ضرورت توسعه متوازن با وجود محدودیت منابع
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر محدود بودن منابع و سرمایههای کشور، توسعه متوازن را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و گفت: مناطق مختلف ایران در دورههای گوناگون، مراکز مهم تمدنی و پایتخت حکومتها بودهاند و همگی از ظرفیتهای قابل توجهی برای رشد برخوردارند، اما در عین حال کشور تحت تاثیر تحریمهای گسترده نیز قرار دارد.
تاکید بر شتاببخشی به خدمترسانی
میدری از مدیران و مسئولان خواست با تمام توان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تلاش کنند و اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، روند خدمترسانی دولت در ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته و سرمایه اصلی کشور نیز سرمایه انسانی آن است.
ناکامی آمریکا در تقابل با ایران
وی در ادامه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف از جمله جنگ و توافقات، آمریکا را ناکام گذاشته و این کشور همچنان نمیخواهد این واقعیت را بپذیرد؛ با وجود فشارها و اقدامات متعدد، ملت ایران همچنان با اقتدار مسیر خود را ادامه میدهد.