باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین نیروی زمینی ارتش، به همراه فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش با خانواده شهید سرگرد امیر مهدی سالمی، از شهدای اخیر نیروی زمینی ارتش، در کرمانشاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

امیر سرتیپ نعمتی در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهدا و رشادت‌های نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: ما خود را فرزند خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم و راه شهدا را با قدرت و عزت ادامه خواهیم داد.

جانشین نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به اهداف و آرمان‌های ملت ایران، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح با حفظ آمادگی و اقتدار، در برابر هرگونه تهدید با قاطعیت ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش کشور خدشه‌دار شود.

وی در پایان با بیان اینکه شهدا چشم و چراغ ملت ایران هستند، خاطرنشان کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین‌های تشییع شهدای اخیر، بار دیگر نشان داد که ملت ایران همواره قدردان ایثارگران و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

شهید سرگرد امیر مهدی سالمی از کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان حملات ارتش تروریستی آمریکا به منطقه مرزی شلمچه به شهادت رسید و به جمع شهدای سرافراز کشور پیوست.