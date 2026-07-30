باشگاه خبرنگاران جوان - معاون شرکت تخصصی مدیریت منابع آب ایران در تودیع و معارفه مدیرکل آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: با وجود بهبود وضعیت بارندگی‌ها و آبگیری ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سد‌های کشور، منابع آبی ۱۲ استان از جمله خراسان شمالی همچنان در شرایط نگران‌کننده قرار دارد و مدیریت همزمان منابع و مصارف آب در این مناطق ضروری است.

مهدی دانشگر افزود: میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته و همچنین میانگین بلندمدت بهبود یافته و اکنون ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سد‌های کشور آبگیری شده که این میزان نسبت به متوسط ۱۰ ساله، ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: استان‌های تهران، قم، خراسان رضوی، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی از جمله مناطقی هستند که وضعیت منابع آبی آنها مطلوب نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع و مصارف آب هستند.

دانشگر افزود: با وجود افزایش بارندگی در خراسان شمالی نسبت به دوره آماری ۱۰ ساله، وضعیت سد‌های شیرین‌دره، بیدواز و بارزو همچنان رضایت‌بخش نیست و مدیریت ذخایر موجود باید با دقت انجام شود.

وی اجرای برنامه هفتم پیشرفت را نقشه راه مدیریت منابع آب کشور دانست و گفت: اهداف و برش‌های استانی این برنامه باید به‌صورت دقیق اجرا شود و دستگاه‌های مسئول نیز در قبال تحقق آن پاسخگو باشند.

دانشگر با تأکید بر اقتصاد آب اظهار کرد: کاهش درآمد‌ها و محدودیت منابع مالی، ضرورت مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش آب را دوچندان کرده است.

وی همچنین احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از اعتبارات ملی و استانی را از اولویت‌های وزارت نیرو برشمرد و افزود: خدمات شرکت‌های آب منطقه‌ای حتی در شرایط بحرانی نیز نباید متوقف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی نیز در این آیین بر استفاده از پساب در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: آب نامتعارف و پساب باید جایگزین آب باکیفیت در صنایع شود تا منابع آب شرب برای مصرف مردم حفظ شود.

سیدمجتبی علوی‌مقدم افزود: خشکسالی، کاهش منابع آبی و تداوم تنش آبی، مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های تأمین آب را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان تبدیل کرده است.

وی پروژه انتقال آب سرانی را مهم‌ترین طرح آبی خراسان شمالی دانست و اظهار کرد: تکمیل این پروژه باید با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی در اولویت قرار گیرد.

معاون استاندار همچنین نصب کنتور‌های هوشمند، شناسایی چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه‌برداشت و احیای آب‌های زیرزمینی را از مهم‌ترین راهکار‌های مدیریت پایدار منابع آب عنوان کرد.