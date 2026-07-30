سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره بی‌توجهی هشدارآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل، خطاب به وی گفت: اکنون وقت آن است که به مسئولیت سنگین خود عمل و کمک کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه ۸ مرداد در پیامی در شبکه ایکس با انتشار فراز‌هایی از سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) که نسبت به روند خطرناک قانون‌شکنی، بدعهدی، بی‌کیفرمانی و جنگ در سطح بین‌المللی هشدار داده است، نوشت: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نکاتی به شرح زیر گفته است:

 ما شاهد بی‌توجهی هشدارآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل هستیم؛ بی‌کیفرمانی در حال گسترش است؛ نقض‌ها بدون پاسخ می‌مانند؛ هر نقض بی‌پاسخ، زمینه‌ای برای نقض بعدی می‌شود؛ اعتماد در حال فرسایش است؛ حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دشوار‌تر شده و حفظ تفاهم‌ها سخت‌تر می‌شود؛ وقتی طرف‌ها راه‌حل نظامی را بر توافق‌های مذاکره‌ای ترجیح می‌دهند، غیرنظامیان بهای سنگینی می‌پردازند؛ این وضعیت به‌طور کامل در خاورمیانه نمایان است و پیامد‌های ویرانگری در منطقه و سراسر جهان به همراه دارد؛ منطقه در حال کشیده شدن به چرخه باطل و فزاینده درگیری است.

بقائی در ادامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشت: آقای دبیر کل، شما کاملاً درست می‌گویید. اما چرا صریح صحبت نمی‌کنید؟ چرا از نام بردن دو مقصر اصلی این وضعیت یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، طفره می‌روید؟ چرا از محکوم کردن کسانی که بی‌کیفرمانی مطلق را برای مرتکبان نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز فراهم کرده‌اند، ابا دارید؟

وی تاکید کرد: اکنون وقت آن است که به مسئولیت سنگین خود عمل و کمک کنید که سازمان ملل متحد و نظام هنجاری آن به سرنوشت جامعه ملل (League of Nations) مبتلا نشود.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، سازمان بین المللی انرژی اتمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
در منطقه پیروز خواهیم شد و مذاکره با آمریکا هم اشتباه از سوی ایران بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
از سال 2001 تاکنون برای همه مردم خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت شده است که حضور نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از سال 2001 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی به مبارزه و جنگ با تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی ندارد و این در حالی است که متأسفانه نیروهای آمریکایی از همه گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکایی در عراق باید تعطیل شوند
پایگاه‌های آمریکایی در اقلیم کردستان عراق باید تعطیل شوند
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا است.
هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
جنایت های امروز آمریکا و متحدانش در منطقه علیه ضد مردم ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است چون به خاطر که از سال 1359 تاکنون 100 درصد فقط از جنایت های آمریکا و متحدانش دفاع، حمایت و استقبال کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حقوق بین‌الملل یعنی کشک دشمنان باید نابود شوند وسلام
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مشکل اینه جراتش ندارند ملاحظه کارند.
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۰:۲۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چون گوترش از امریکا و اسراییل میترسه و میترسه که سرش رو زیر اب کنن
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اون که تکلیفش معلومه، چرای مهمتر از شماست که چرا روی دیوار این سازمانهای بین‌المللی یادگاری مینویسید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
از خوک کثیفی مثل گوترش خوابالوانتظاری جزسکوت نیست.
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