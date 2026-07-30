\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0627\u063a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0645\u0647\u0645 \u067e\u067e \u06af\u0648\u0627\u0631\u062f\u06cc\u0648\u0644\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0645\u0647\u0627\u062c\u0645 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n