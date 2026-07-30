باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع اسرائیلی گفت که این رژیم قصد ندارد از آنچه «خط زرد» در نوار غزه نامیده میشود، عقبنشینی کند.
به گفته این منبع، رژیم صهیونیستی مدعی شده تا زمانی که رزمندگان حماس بهطور کامل خلع سلاح نشوند، از این موضع عقبنشینی نخواهد کرد.
این منبع همچنین میگوید که موضوع غزه در دیدار این هفته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مطرح نشده است. با این
حال، یک مقام آمریکایی به همان شبکه گفت که مسئله غزه نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفته و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، ترامپ و نتانیاهو را در جریان پیشرفت مذاکرات با حماس قرار داده است.
خط زرد مرزی است که پس از اجرای طرح صلح غزه در پاییز سال گذشته، این باریکه را به دو بخش تقسیم کرده و نظامیان اشغالگر همچنان در یک سمت آن مستقر هستند. این خط بعضا با بلوکهای بتنی زرد رنگ مشخص شده، اما در برخی مکانها کاملا مشخص نیست. از ابتدای آتشبس تا کنون، بسیاری از مردم غزه به دلیل عبور کردن از این خط با شلیک نظامیان اشغالگر به شهادت رسیده یا مجروح شدهاند.
منبع: بریکینگ نیوز