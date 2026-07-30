پرسپولیس در دیداری تدارکاتی موفق شد آلانیا اسپور ترکیه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلانیا اسپور از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز پنج‌شنبه هشتم مرداد ماه ۱۴۰۵ در ارزروم ترکیه آغاز شد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد مهدی زارع، علیرضا همایی‌فرد، مجید عیدی، مارکو باکیچ، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما و ایگور سرگیف

پیش از شروع بازی، باران شدیدی، باریدن گرفت و هوای بهاری و مطبوعی را ایجاد کرد.

دو تیم در نیمه نخست این مسابقه دوستانه، بازی خوب و منطقی را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های مناسبی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند، اما راهی به گشودن دروازه‌ها نیافتند و در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه دوم، فرصت‌های بیشتری روی دروازه‌ها ایجاد شد و در پی یکی از حملات سرخپوشان، ضربه مهدی تیکدری به تیرک دروازه حریف برخورد کرد.

در دقیقه ۹۰ علی علیپور دروازه حریف را باز کرد و تک گل این مسابقه را به ثمر رساند تا پرسپولیس در دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه به برتری برسد و دو دیدار متوالی دوستانه را با برد پشت سر بگذارد.

برچسب ها: پرسپولیس ، آلانیااسپور ترکیه ، علی علیپور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۵۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
رقیب ضعیف انتخاب میکنند که راحت ازش ببرند
۶
۱
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