پرسپولیس در دیداری تدارکاتی موفق شد آلانیا اسپور ترکیه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلانیا اسپور از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز پنج‌شنبه هشتم مرداد ماه ۱۴۰۵ در ارزروم ترکیه آغاز شد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد مهدی زارع، علیرضا همایی‌فرد، مجید عیدی، مارکو باکیچ، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما و ایگور سرگیف

پیش از شروع بازی، باران شدیدی، باریدن گرفت و هوای بهاری و مطبوعی را ایجاد کرد.

دو تیم در نیمه نخست این مسابقه دوستانه، بازی خوب و منطقی را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های مناسبی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند، اما راهی به گشودن دروازه‌ها نیافتند و در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه دوم، فرصت‌های بیشتری روی دروازه‌ها ایجاد شد و در پی یکی از حملات سرخپوشان، ضربه مهدی تیکدری به تیرک دروازه حریف برخورد کرد.

در دقیقه ۹۰ علی علیپور دروازه حریف را باز کرد و تک گل این مسابقه را به ثمر رساند تا پرسپولیس در دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه به برتری برسد و دو دیدار متوالی دوستانه را با برد پشت سر بگذارد.