باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از روز چهارشنبه هفتم مردادماه در کشور چین آغاز شده است و هشت ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه و چین رقابت برای برای کسب مقام‌های اول تا سوم را شروع کردند.

امروز (پنج شنبه هشتم مرداد) و در چهارمین دیدار مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها تیم‌های لهستان و اوکراین از ساعت ۱۵ به مصاف یکدیگر رفتند و لهستان با شکست سه بر یک حریف به عنوان چهارمین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

اوکراین در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ نتیجه واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به بارتومی بولاژ، از تیم لهستان رسید که موفق به کسب ۲۴ پوئن شد.

بدین ترتیب در پایان مرحله یک چهارم نهایی تیم‌های ملی والیبال ژاپن، اسلوونی، آمریکا و لهستان به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها روز شنبه دهم مردادماه برگزار می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

اسلوونی – لهستان / ساعت ۱۰:۳۰

ژاپن – آمریکا/ ساعت ۱۵