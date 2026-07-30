مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: در طی یکسال گذشته حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی حرارتی کشور افزوده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عظیم اعتمادی با اشاره به اینکه رکورد مصرف برق امسال کشور در روز پنجم مردادماه به ثبت رسیده است، گفت: با گذر از روز‌های اوج مصرف تابستان و روند نزولی دمای هوا، در روز‌های پیش‌رو برق مطمئن و پایدارتری در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه نرخ خروج اضطراری نیروگاه‌های حرارتی در پیک تابستان امسال به ۱.۲ درصد رسیده است، افزود: در حالی که این رقم در آمار‌های جهانی بین چهار تا پنج درصد است، اما با وجود شرایط جنگ و تحریم موفق شده‌ایم با اجرای مناسب برنامه تعمیرات واحد‌ها و افزایش پایداری آنها، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها را به ۹۸.۸ درصد برسانیم.

اعتمادی با تاکید بر اینکه از مردادماه سال گذشته حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق حرارتی کشور افزوده شده است، گفت: در دوران جنگ با وجود تمامی شرایط خاصی که در کشور وجود داشت، اما همکاران ما بی‌وقفه پای خدمات‌رسانی به مردم ایستادند و بیش از هزار نفر طی دوران جنگ در سایت‌های مختلف مشغول اجرای پروژه‌های جدید نیروگاهی بودند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: همین تلاش شبانه‌روزی موجب شد تا در شرایطی که سال گذشته موفق شده بودیم فرایند نصب و راه‌اندازی واحد سه گازی نیروگاه نکا را در مدت زمان ۱۳۰ روز به پایان برسانیم، برای واحد چهار گازی نیروگاه این مدت زمان را در میان جنگ با ثبت رکوردی بی‌نظیر به ۹۹ روز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: در طی چند روز گذشته نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به ظرفیت ۵.۴ مگاوات و با ضریب تولید ۹۰ درصد در منطقه مشگین‌شهر وارد مدار تولید شد. با بهره‌برداری از این طرح ایران به جمع کشور‌های دارنده نیروگاه زمین‌گرمایی پیوست.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی تاکید کرد: پس از وقوع جنگ و خروج کارشناسان خارجی موجب بروز وقفه و طولانی شدن فرایند بهره‌برداری از این نیروگاه شده بود ولی با تلاش متخصصان داخلی کشورمان ضمن دست‌یابی به دانش و تخصص ساخت این نیروگاه‌ها، دیگر نیازی به حضور نمایندگان خارجی برای توسعه این واحد‌ها در نقاط مختلف کشور نداریم.

اعتمادی با بیان اینکه در سایت مشگین‌شهر ۱۷ حلقه چاه سه هزار متری برای تولید برق زمین‌گرمایی حفاری شده است، گفت: در حال حاضر تنها یک چاه به صورت پایلوت در حال استفاده است که با فعال سازی سایر چاه‌ها درصددیم به سرعت این ظرفیت را توسعه و توان تولیدی این سایت را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور برتر سازنده توربین نیروگاهی در جهان است، بیان کرد: کشورمان در حوزه ظرفیت، دانش و ساخت صنعت نیروگاهی رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است.

اعتمادی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی همکاران ما در صنعت برق برای بدترین سناریو‌ها پیش‌بینی لازم را کرده‌اند و با تمام توان آماده هرگونه مشکل احتمالی هستند تا خللی در تامین برق مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

برچسب ها: نیروگاه حرارتی ، شرکت برق حرارتی
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