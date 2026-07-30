مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی، آزادراه‌های منتهی به تهران و محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای اربعینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی، آزادراه‌های منتهی به تهران و محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای اربعینی خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در اغلب محورهای مرزی روان بوده و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بیلقان تا سرودار و سیاه‌بیشه سنگین است. همچنین در آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده انتهای آزادراه، محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو و محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور قدیم تهران-بومهن در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود تا شهر بومهن و همچنین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین حاکم است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، محور چالوس مسیر شمال به جنوب، محور قدیم بومهن-تهران، آزادراه تهران-شمال مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس-تهران روان گزارش شده است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی وجود ندارد.

محرابی‌نیا در تشریح وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و از پل حسین‌آباد تا پل حصارک سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده مهرشهر تا پل کلاک، بزرگراه تهران-ورامین محدوده قلعه‌نو و بزرگراه تهران-پاکدشت در محدوده فرون‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی درباره وضعیت محورهای منتهی به مرزهای کشور نیز گفت: ترافیک در محور حمیل-سرابله-ایلام در محدوده تونل آزادی در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه‌سنگین است، اما تردد در محورهای ایلام-مهران، بستان-مرز چذابه، پیرانشهر-مرز تمرچین، خرمشهر-مرز شلمچه، قصرشیرین-مرز خسروی و مریوان-مرز باشماق به صورت روان در جریان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمتعی و تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبع‌آب و بندرعباس انجام می‌شود

وی افزود: محور بندرترکمن-بندرگز (جاده ساحلی) نیز تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین امکان‌پذیر است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وضعیت راه
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