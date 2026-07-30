باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی عصر امروز در جریان این بازدید میدانی، با حضور در بخش‌های مختلف منطقه کاظم‌داشی، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی را ارزیابی و بر ضرورت تسریع در ساماندهی این منطقه به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری آذربایجان‌غربی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کاظم‌داشی و سواحل دریاچه ارومیه، توسعه گردشگری را یکی از محورهای مهم رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش حضور سرمایه‌گذاران در استان دانسته و افزود: اجرای برنامه‌های منسجم برای ارتقای خدمات گردشگری و رفاهی در این منطقه به صورت جدی در دستورکار است.

در این بازدید وضعیت زیرساخت‌های گردشگری، امکانات خدماتی، فضاهای رفاهی و نیازهای عمرانی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و سرعت بیشتری نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده‌سازی سواحل برای پذیرایی از گردشگران اقدام کنند.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از کاظم‌داشی در ادامه رویکرد توسعه‌محور مدیریت ارشد استان برای احیای ظرفیت‌های دریاچه ارومیه و تبدیل آن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری شمال‌غرب کشور انجام شد؛ رویکردی که با توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، افق تازه‌ای برای شکوفایی صنعت گردشگری آذربایجان‌غربی ترسیم می‌کند.