باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه فیسبوک بهطور موقت دسترسی کاربران به پست نارندرا مودی، نخست وزیر هند را محدود کرد، مقامات این کشور مدیران شرکت متا (مالک فیسبوک) را برای توضیحات احضار کردند.
اس.کریشنان، دبیر وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، گفت: «ما از متا خواستهایم در بالاترین سطح حاضر شود و توضیح دهد چه اتفاقی افتاده و چرا با چنین مسائلی مواجه شدهایم.»
وی افزود که این شرکت موافقت کرده نمایندگان خود را اعزام کرده و درباره محدودیت دسترسی به پست نخست وزیر هند توضیح دهد.
کریشنان گفت: «ما میخواهیم هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح فنی، درک روشنی از این مسائل داشته باشیم و همچنین نگرانیهای هند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد». به گفته وی، متا در نامهای به دولت هند، بابت این اتفاق ابراز تأسف کرده است.
این ماجرا پس از آن رخ داد که یک پست فیسبوکی حاوی ویدیوی مودی خطاب به جوانان هند، در بحبوحه اعتراضات دانشجویی در این کشور، برای مدت کوتاهی محدود شد.
اگرچه متا این پست را دوباره فعال کرد و بابت این اتفاق عذرخواهی کرد، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند اعلام کرد که «توضیحات این شرکت را کافی نمیداند».
منبع: آناتولی