باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی در بازدید از دادگستری و دادسرای گالیکش، ، با حضور در کلیه شعب ، عملکرد قضات و کارکنان را ارزیابی و بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد

آسیابی با تأکید بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، از تقویت کادر قضایی دادگستری گالیکش خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده دو قاضی جدید به این حوزه قضایی اضافه می‌شوند تا بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.

وی در این بازدید، مسائل و نیازهای دادگستری گالیکش را نیز با مسئولان این حوزه قضایی بررسی کرد و دستورات لازم را برای رفع مشکلات موجود صادر کرد.