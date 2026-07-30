رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بازدیدهای نظارتی خود از حوزه‌های قضایی استان، از دادگستری و دادسرای شهرستان گالیکش بازدید و روند رسیدگی به پرونده‌ها را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حیدر آسیابی در بازدید از دادگستری و دادسرای گالیکش، ، با حضور در کلیه شعب ، عملکرد قضات و کارکنان را ارزیابی و بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد

آسیابی با تأکید بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، از تقویت کادر قضایی دادگستری گالیکش خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده دو قاضی جدید به این حوزه قضایی اضافه می‌شوند تا بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.

وی در این بازدید، مسائل و نیازهای دادگستری گالیکش را نیز با مسئولان این حوزه قضایی بررسی کرد و دستورات لازم را برای رفع مشکلات موجود صادر کرد.

برچسب ها: پرونده قضایی ، قضات
خبرهای مرتبط
صلح و سارش سه پرونده قضایی در بروجرد به احترام رهبر شهید
ورود دستگاه قضا به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر؛ توقیف اموال پیمانکاران بدهکار
احیای تالاب گمیشان و حفظ ۳ هزار شغل؛ جزئیات یک اقدام پیشگیرانه دادگستری گلستان برای مهار ریزگرد‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تولید ۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
شاداب سازی ۱۰۰ مدرسه در گنبدکاووس در قالب طرح شهید عجمیان
رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن ؛ قضات جدید در راه گالیکش
آخرین اخبار
رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن ؛ قضات جدید در راه گالیکش
شاداب سازی ۱۰۰ مدرسه در گنبدکاووس در قالب طرح شهید عجمیان
تولید ۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
عبور ۱.۷ میلیون زائر از مرز‌های کشور/کشف بیش از ۱۰۰۰ قبضه سلاح در مرز‌ها