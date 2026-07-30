مدافع - وینگر تیم ملی فوتبال ایران هنوز نتوانسته در خارج از کشور برای خود تیمی پیدا کند و به احتمال زیاد به استقلال باز خواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که طی هفته‌های گذشته آینده رامین رضاییان به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال تبدیل شده بود، حالا شنیده می‌شود این مدافع باتجربه پس از آنکه موفق به پیدا کردن تیمی مناسب در خارج از کشور نشد، بار دیگر مذاکرات خود را با مدیران باشگاه استقلال از سر گرفته است.

رضاییان که پس از پایان فصل و نمایش موفق خود در تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، امیدوار بود فوتبالش را خارج از ایران ادامه دهد، طی هفته‌های اخیر پیشنهاد‌های مختلفی را بررسی کرد، اما تاکنون هیچ‌یک از این پیشنهاد‌ها به توافق نهایی منجر نشده است. به همین دلیل، این بازیکن در روز‌های اخیر بار دیگر با مدیران استقلال وارد مذاکره شده تا شرایط ادامه حضورش در جمع آبی‌پوشان مورد بررسی قرار گیرد.

دو طرف در مذاکرات جدید درباره مسائل مالی، مدت قرارداد و برخی بند‌های توافق در حال رایزنی هستند. مدیران استقلال نیز با توجه به نیاز کادر فنی برای حفظ مهره‌های باتجربه، تمایل دارند رضاییان را برای فصل آینده در اختیار داشته باشند و به همین دلیل تلاش می‌کنند اختلافات موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید و همچنین حضور استقلال در رقابت‌های آسیایی، حفظ بازیکنی با تجربه و کیفیت فنی رضاییان می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های کادر فنی داشته باشد. به همین دلیل مسئولان باشگاه امیدوارند مذاکرات اخیر با نتیجه مثبت همراه شود.

گفته می‌شود فضای مذاکرات نسبت به هفته‌های گذشته مثبت‌تر شده و احتمال دستیابی به توافق نهایی افزایش یافته است، هرچند هنوز برخی جزئیات مالی میان طرفین باقی مانده و تا زمان امضای قرارداد نمی‌توان از قطعی شدن ادامه همکاری سخن گفت.

در صورت نهایی شدن توافق، رضاییان فصل آینده نیز پیراهن استقلال را بر تن خواهد کرد و یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌ها در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی خواهد بود. در غیر این صورت، این مدافع ملی‌پوش همچنان گزینه بررسی پیشنهاد‌های خارجی یا داخلی را روی میز خواهد داشت.

طی روز‌های آینده و پس از برگزاری دور جدید مذاکرات، تکلیف نهایی این پرونده مشخص خواهد شد و باید دید مدیران استقلال موفق به حفظ یکی از مهم‌ترین بازیکنان خود خواهند شد یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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