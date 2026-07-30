باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و مشخص شدن بخش زیادی از ترکیب استقلال، کادر فنی این تیم نیز در آستانه نهایی کردن فهرست کاپیتانهای آبیپوشان قرار گرفته است.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده، روزبه چشمی همچنان کاپیتان اول استقلال در فصل آینده خواهد بود. مدافع ملیپوش آبیها که طی سالهای اخیر یکی از باتجربهترین بازیکنان تیم بوده، فصل جدید نیز با بازوبند کاپیتانی استقلال را در رقابتهای لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا هدایت خواهد کرد.
در رده دوم، صالح حردانی به عنوان کاپیتان دوم استقلال انتخاب شده است. مدافع راست آبیها که سابقه چندین فصل حضور در این تیم را در کارنامه دارد و از محبوبیت بالایی نزد هواداران برخوردار است، در غیاب چشمی وظیفه بستن بازوبند کاپیتانی را بر عهده خواهد داشت.
اما وضعیت کاپیتان سوم استقلال همچنان به سرنوشت دو بازیکن گره خورده است. در صورتی که رامین رضاییان قرارداد خود را با استقلال تمدید کند و در جمع آبیپوشان باقی بماند، او به عنوان کاپیتان سوم تیم معرفی خواهد شد. تجربه بالا، سابقه حضور در تیم ملی و جایگاه فنی رضاییان از مهمترین دلایل این تصمیم عنوان شده است.
در مقابل، اگر رضاییان از استقلال جدا شود یا مذاکرات دو طرف به نتیجه نرسد، گزینه بعدی برای قرار گرفتن در جمع کاپیتانهای تیم عارف غلامی خواهد بود؛ البته این موضوع دو شرط مهم دارد. نخست اینکه غلامی فصل آینده نیز در استقلال ماندنی شود و دوم اینکه سهراب بختیاریزاده با بازگشت او به جمع آبیپوشان موافقت کند. در صورت تحقق این دو شرط، مدافع باتجربه استقلال به عنوان کاپیتان سوم تیم انتخاب خواهد شد.
کادر فنی استقلال اعتقاد دارد تعیین سلسلهمراتب کاپیتانی پیش از آغاز فصل، میتواند به حفظ نظم در رختکن و مدیریت بهتر تیم در طول مسابقات کمک کند؛ بهویژه اینکه آبیها در فصل پیش رو علاوه بر لیگ برتر و جام حذفی، رقابتهای آسیایی را نیز در پیش دارند و به رهبران باتجربه در داخل زمین نیاز خواهند داشت.
با این شرایط، استقلال فصل جدید را با روزبه چشمی به عنوان کاپیتان اول و صالح حردانی به عنوان کاپیتان دوم آغاز خواهد کرد و تکلیف بازوبند سوم نیز پس از مشخص شدن وضعیت نهایی رامین رضاییان و همچنین آینده عارف غلامی در این باشگاه مشخص میشود.