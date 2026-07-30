اعضای یوفا اعلام کردند در صورت واگذاری بخشی از سهام فیفا به شرکت های خصوصی مسابقات فیفا را تحریم خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امروز ۵۵ فدراسیون عضو یوفا در یک نشست اضطراری به اتفاق آرا تصمیم گرفتند در صورتی که طرح جنجالی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی تصویب شود، تمامی مسابقات تحت نظر فیفا را تحریم کنند.

این تصمیم در نشست فوق‌العاده‌ای که به صورت مجازی و به ریاست الکساندر چفرین، رئیس یوفا، برگزار شد، اتخاذ شده است. هدف از این جلسه بررسی طرحی بود که فیفا اوایل این هفته از آن رونمایی کرد؛ طرحی که بر اساس آن قرار است بخشی از حقوق تجاری مهم‌ترین مسابقات فوتبال جهان به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شود.

یوفا پیشتر در دو بیانیه تند مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرده بود، اما حالا این مخالفت به یک تصمیم عملی تبدیل شده که همه فدراسیون‌های عضو تاییدش کرده‌اند. بر اساس مصوبه جدید، اگر طرح اینفانتینو در رأی‌گیری ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا تصویب شود، تمامی ۵۵ عضو یوفا مسابقات فیفا را تحریم خواهند کرد.

یوفا پس از این جلسه بیانیه منتشر کرد که بدین شرح است: ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای انتقال بخشی از مالکیت جام جهانی و سایر رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را رد می‌کنیم.

جام جهانی یک محصول برای سرمایه‌گذاری نیست. این رقابت یکی از بزرگ‌ترین میراث‌های ورزشی فوتبال جهان است؛ میراثی که در نسل‌های مختلف، به دست بازیکنان، تیم‌های ملی و هواداران در سراسر جهان ساخته شده است. هیچ بخشی از آن نباید هرگز به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی برای فروش نیست.

فیفا قصد دارد یک شرکت تجاری جدید با نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تأسیس کند که مدیریت فعالیت‌های تجاری و برگزاری مهم‌ترین رقابت‌های این نهاد، از جمله جام جهانی، را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این طرح، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند سهام اقلیت و بدون حق کنترل مدیریتی این شرکت را خریداری کنند. فیفا اعلام کرده هدف از این اقدام، یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تجاری و رویدادهایش است.

جیانی اینفانتینو در نامه‌ای که برای هر ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا ارسال کرده، وعده داده است هر کشوری که از این طرح حمایت کند، ۴۰ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

اینفانتینو در این نامه نوشته که فدراسیون‌ها در صورت موافقت تا پیش از ۱۹ سپتامبر، می‌توانند در مرحله اول ۲۰ میلیون دلار از این مبلغ را دریافت کنند.