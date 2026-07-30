منابع امنیتی روسیه می‌گویند که اوکراین در حال بررسی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت الکترونیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ریانووستی به نقل از منابعی در نهاد‌های امنیتی روسیه گزارش داد که مقام‌های اوکراینی در حال بررسی برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی هستند.

یکی از این منابع می‌گوید: «بر اساس اطلاعات ما، کی‌یف به‌طور فعال در حال آماده‌سازی برای انتخابات الکترونیکی است.»  وی افزود که یک کمیسیون ویژه در حال بررسی نظام رأی‌گیری الکترونیکی برزیل است.

انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین باید در سال ۲۰۲۴ میلادی برگزار می‌شد. طبق برنامه، دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات ۲۰۱۹ پیروز شده بود، در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسید، اما به دلیل حکومت نظامی که در این کشور برقرار است، این انتخابات تا کنون به تعویق افتاده است.

مشروعیت زلنسکی بار‌ها از سوی روسیه و حتی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا زیر سوال رفته است. مهم‌ترین مورد در فوریه ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی که ترامپ پس از اختلاف با زلنسکی درباره مذاکرات صلح، گفت اوکراین باید انتخابات برگزار کند و اینکه زلنسکی به دلیل ادامه جنگ و لغو انتخابات، «محبوبیت بسیار پایینی» دارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات الکترونیکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود و هم هدیه زلنسکی به ترامپ بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اوکراین متجاوز است و باید مجازات شود پاسخ و جواب اوکراین جنایتکار باید داده شود.
اوکراین کشوری متجاوز است و هم سگ دست نشانده آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه و اسرائیل بوده است.
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