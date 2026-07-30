کاربران روزنامه فیگارو در واکنش به حملات اخیر روسیه به اوکراین، از سیاست‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آن را عامل تداوم درگیری‌ها دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صفحات روزنامه فرانسوی «فیگارو» شاهد واکنش گسترده خوانندگان به حملات موشکی نیرو‌های روسی علیه اهدافی در اوکراین بود که در پاسخ به حملات رژیم کی‌یف در داخل خاک روسیه انجام شد.

بسیاری از خوانندگان نارضایتی شدید خود را از سیاست‌های اتحادیه اروپا و کشور‌های غربی در قبال بحران اوکراین ابراز کردند و آنها را مسئول طولانی شدن درگیری و تشدید تلفات انسانی دانستند.

یکی از خوانندگان نوشت: «اتحادیه اروپا همچنان ولودیمیر زلنسکی را مسلح می‌کند و او را به ادامه جنگ سوق می‌دهد.» او افزود: «دست‌های آنها به خون آلوده است و مردم اوکراین چیزی جز مهره‌های بازی سیاسی آنها نیستند.»

یک شهروند فرانسوی دیگر حمله روسیه را واکنشی قابل انتظار پس از حملات اوکراینی‌ها که قلب روسیه را هدف قرار داد، دانست.

یکی از خوانندگان روزنامه سرنوشت راه‌حل‌های دیپلماتیک را زیر سوال برد و گفت: «آیا اتحادیه اروپا واقعا خواهان جنگ آشکار با روسیه است؟ دیگر هیچکس از صلح صحبت نمی‌کند.»

یکی دیگر از آنها نوشت: «اروپا تا زمانی که آخرین اوکراینی کشته شود، به جنگ ادامه خواهد داد» و افزود که این صحنه «اگر تراژیک نبود، خنده‌دار به نظر می‌رسید».

وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهایش شبانه حمله گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و تأسیسات صنایع نظامی، مراکز ارتباطی و لجستیکی را در مناطق کی‌یف، لویو، ایوانو-فرانکیفسک، ریون و دنیپروپتروفسک و همچنین کشتی‌های باری در بندر یوژنی در اودسا که محموله‌هایی را برای اهداف نظامی به رژیم کی‌یف منتقل می‌کردند، هدف قرار داده‌اند.

گزارش شده است که نیرو‌های اوکراینی روزانه با استفاده از پهپاد و موشک، محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی و تأسیسات انرژی را در مناطق مرزی روسیه با اوکراین و در اعماق روسیه هدف قرار می‌دهند تا در میان غیرنظامیان رعب و وحشت ایجاد کنند.

منبع: آرتی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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