حضور مربی اسپانیایی مد نظر سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال مشروط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با وجود تلاش مدیران باشگاه استقلال برای تکمیل کادر فنی سهراب بختیاری‌زاده، حضور یک مربی خارجی دیگر در جمع آبی‌پوشان به تصمیم نهایی خانواده خواکین گین بستگی پیدا کرده است.

مسئولان استقلال مذاکرات خود را با این مربی خارجی ادامه داده‌اند و از نظر فنی نیز توافقات اولیه میان طرفین حاصل شده است، اما تاکنون رضایت نهایی خانواده خواکین گین برای حضور و فعالیت او در ایران جلب نشده و همین موضوع روند نهایی شدن قرارداد را با ابهام مواجه کرده است.

شنیده می‌شود نگرانی‌های خانوادگی درباره شرایط اقامت و زندگی در ایران باعث شده است که این مربی هنوز پاسخ قطعی به پیشنهاد استقلال ندهد. از این رو، مدیران باشگاه تصمیم گرفته‌اند تا مشخص شدن نظر نهایی خانواده او، از جذب گزینه دیگری خودداری کنند.

در صورت اعلام موافقت خانواده خواکین گین، این مربی به عنوان دستیار جدید سهراب بختیاری‌زاده به کادر فنی استقلال اضافه خواهد شد و کار خود را در کنار سایر اعضای کادر فنی آغاز می‌کند.

اما اگر این موافقت حاصل نشود، باشگاه استقلال برنامه‌ای برای جذب مربی خارجی جایگزین ندارد و کادر فنی آبی‌پوشان با همین نفرات به کار خود ادامه خواهد داد. در واقع، مدیران باشگاه ترجیح می‌دهند به جای انتخاب گزینه‌ای جدید، ترکیب فعلی کادر فنی را حفظ کرده و فصل را با همین مجموعه آغاز کنند.

با نزدیک شدن به شروع مسابقات لیگ برتر و همچنین رقابت‌های آسیایی، مسئولان استقلال امیدوارند تکلیف این پرونده هرچه سریع‌تر مشخص شود تا سهراب بختیاری‌زاده بتواند با کادر فنی کامل برنامه‌های تاکتیکی خود را برای فصل جدید دنبال کند. در غیر این صورت، آبی‌ها بدون اضافه شدن مربی خارجی جدید وارد فصل خواهند شد و ترکیب فعلی کادر فنی تا اطلاع ثانوی حفظ می‌شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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