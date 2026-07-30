باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

اربعین امسال یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حاج حسین یکتا، فعال جهادی کشورمان عنوان کرد که مراسم اربعین امسال یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد و آن هم خون‌خواهی مردم است.

مطالب مرتبط
تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
young journalists club

تصاویری از پیاده‌روی زائران اربعین حسینی + فیلم

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
young journalists club

بیانات ماندگار رهبر شهید انقلاب درباره راهپیمایی اربعین + فیلم

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
young journalists club

هشدار مهم ستاد اربعین به زائران: بیماری‌های گوارشی را جدی بگیرید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha