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الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت در پاسخ به حمله آمریکا به قشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه هوایی الازرق در اردن، یکی از مهم‌ترین مراکز استقرار نیروی هوایی آمریکا در منطقه، هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت. در اطلاعیه سپاه آمده است که سه فروند جنگنده اف-۳۵ منهدم و سه فروند دیگر به‌شدت آسیب دیده‌اند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های این پایگاه نیز هدف قرار گرفته است.

در ادامه این عملیات، پایگاه علی‌السالم کویت و آشیانه پهپاد‌های آمریکایی نیز زیر آتش رفتند. سپاه این حملات را بخشی از پاسخ به حمله آمریکا به قشم دانسته و اعلام کرده است که عملیات علیه مواضع و منافع آمریکا تا تحقق اهداف اعلام‌شده ادامه خواهد داشت.

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