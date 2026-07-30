باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت عمومی راه‌آهن عراق امروز پنجشنبه از راه‌اندازی اولین قطار معکوس از شهر مقدس کربلا به بصره برای بازگردندن زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) خبر داد.

در بیانیه‌ی این شرکت آمده است: «رزرو بلیط از ایستگاه کربلای مقدس، واقع در جاده کربلا-بغداد، روبروی شهر سید الاوصیاء برای زائران، برای زائرانی که مایل به بازگشت با قطار هستند، ادامه دارد.»

این شرکت افزود که «قطار کربلا-بصره قبل از رسیدن به ایستگاه قطار بصره، از حله، دیوانیه، سماوه و ناصریه عبور می‌کند.»

در پایان این بیانیه آمده است که «طبق دستورالعمل‌های مقامات ذی‌ربط، رزرو حضوری است و نه الکترونیکی.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)