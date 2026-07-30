شرکت راه‌آهن عراق از آغاز حرکت نخستین قطار بازگشت زائران اربعین از کربلا به بصره خبر داد و اعلام کرد رزرو بلیت این قطار به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت عمومی راه‌آهن عراق امروز پنجشنبه از راه‌اندازی اولین قطار معکوس از شهر مقدس کربلا به بصره برای بازگردندن زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) خبر داد.

در بیانیه‌ی این شرکت آمده است: «رزرو بلیط از ایستگاه کربلای مقدس، واقع در جاده کربلا-بغداد، روبروی شهر سید الاوصیاء برای زائران، برای زائرانی که مایل به بازگشت با قطار هستند، ادامه دارد.»

این شرکت افزود که «قطار کربلا-بصره قبل از رسیدن به ایستگاه قطار بصره، از حله، دیوانیه، سماوه و ناصریه عبور می‌کند.»

در پایان این بیانیه آمده است که «طبق دستورالعمل‌های مقامات ذی‌ربط، رزرو حضوری است و نه الکترونیکی.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: اربعین حسینی ، اربعین امسال ، زائران اربعین
خبرهای مرتبط
معاون رئیس جمهور: پیگیر گلایه‌های زائران اربعین از طریق سامانه فواد ۱۲۸ هستیم
نماینده ولی‌فقیه در کردستان:
کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز باشماق ارتقا یافته است
تصاویری از پیاده‌روی زائران اربعین حسینی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
آخرین اخبار
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای
ترامپ: اروپا خوش‌شانس است که من را به‌عنوان دوست دارد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
ایلان ماسک تا ۱۲۰ میلیون دلار در انتخابات کنگره هزینه می‌کند
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
حرکت نخستین قطار بازگشت زائران اربعین از کربلا به بصره
بازتاب حملات روسیه در فیگارو؛ انتقاد خوانندگان از سیاست‌های اروپا
احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی در اوکراین
مدیران متا برای توضیحات به هند احضار می‌شوند
رسانه‌های عبری: اسرائیل برنامه‌ای برای عقب نشینی از نوار غزه ندارد
دیدار حماس و وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات فلسطین
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
قرارداد ۵۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای تقویت ذخایر موشک پاتریوت
هشدار انصارالله به ریاض: کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند نیز از دشمنی آن در امان نخواهند بود
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
انتقاد البرادعی از غیبت بیشتر کشورهای عربی در دیوان کیفری بین‌المللی
رضایت از ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است
پکن ادعای ارسال سلاح چینی به ایران را «دروغ» خواند
واکنش مقتدی صدر به شهادت نیروهای الحشد
تحلیلگر آمریکایی: بمباران ۱۳ روزه ترامپ «استراتژی» نداشت، فقط تلافی بود
تلاش پاکستان برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره
از حمایت ناامیدانه مشاور ترامپ تا «مسمومیت» چت‌جی‌پی‌تی؛ پشت‌پرده نفوذ یک میلیارد دلاری اسرائیل در آمریکا
۹ مأمور پلیس در حمله در شمال غربی پاکستان کشته شدند
تعداد جان باختگان زلزله ۷.۱ ریشتری ژاپن به ۳۰ نفر افزایش یافت