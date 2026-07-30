پهپاد‌های انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز و پایگاه مهم آمریکا در بحرین را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله بیست و ششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپاد‌های انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «ژنراتور‌های برق»، «سامانه ناوبری» و «ساختمان‌های اداری و پشتیبانی» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.

حملات روز‌های گذشته و همچنین امشب (پنجشنبه) به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با وجود سامانه‌های دفاعی متعدد و تجهیز پایگاه‌ها، تاکنون خسارات قابل توجه به تجهیزات و مراکز استقرار نیرو‌های ارتش کودک کش آمریکا وارد ساخته است.

پایگاه شیخ عیسی بحرین یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان هواپیما‌های شناسایی، از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگرد‌ها و قطعات پهپادهاست که با حملات متعدد نیرو‌های مسلح، آسیب جدی به توان رزم و پشتیبانی رزمی نیرو‌های متجاوز دشمن در آن پایگاه وارد شده است.

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منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۴۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
به دلیل تجاوز نظامی دو کشور دارای بمب هسته ای به ایران و تلاش برای تجزیه ایران و نابودی کشور، ایران اسلامی به دلیل عقلی و طبیعی در دفاع متقابل و متناظر باید به بمب تاکتیکال هسته ای دست یابد.
۴
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
زنده باد دلاور مردان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲
۲۰
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