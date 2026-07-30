باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله بیست و ششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «ژنراتورهای برق»، «سامانه ناوبری» و «ساختمانهای اداری و پشتیبانی» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.
حملات روزهای گذشته و همچنین امشب (پنجشنبه) به پایگاههای آمریکا در منطقه، با وجود سامانههای دفاعی متعدد و تجهیز پایگاهها، تاکنون خسارات قابل توجه به تجهیزات و مراکز استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا وارد ساخته است.
پایگاه شیخ عیسی بحرین یکی از مهمترین و حساسترین پایگاههای آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان هواپیماهای شناسایی، از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادهاست که با حملات متعدد نیروهای مسلح، آسیب جدی به توان رزم و پشتیبانی رزمی نیروهای متجاوز دشمن در آن پایگاه وارد شده است.
منبع: ارتش