رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از فوت ۵ نفر بر اثر برخورد پراید با تریلی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱۹ و ۳۰ با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۸۳ محور دیهوک به کرمان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه پراید که از مشهد بندرعباس در حرکت بوده با یک تریلی هوو که از بندر عازم دوغارون بوده است برخورد کرده که بر اثر این حادثه رانندگی ۵ نفر از سرنشینان خودروی پراید فوت‌کرده‌اند.

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سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، در دست بررسی است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و ر ژانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.