دادستانی رژیم صهیونیستی، یک راننده آمبولانس را به اتهام انتقال اطلاعات و تصاویر مراکز و مقامات این رژیم به ایران تحت پیگرد قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر دادستانی کل رژیم تروریستی اسرائیل، یک راننده آمبولانس اهل روستای بعینه در جلیله را پس از آنکه تحقیقات نشان داد که او از شغل خود برای دسترسی به مراکز حساس این رژیم تروریستی استفاده کرده است، به جاسوسی برای ایران متهم کرد.

طبق ادعایی که پلیس رژیم تروریستی اسرائیل به دادگاه ناحیه حیفا ارائه کرده است، متهم، امیر هشام محمد تیتی (۳۴ ساله) از مناطق عرب‌نشین اراضی اشغالی، از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم تروریستی در جریان بازدید آنها از مرکز پزشکی جلیله در شهر نهاریا عکس گرفته و تصاویر آنها و همراهانشان را برای اپراتور ایرانی ارسال کرده است.

او همچنین با عکاسی از خانه‌ها، خیابان‌ها و یک کلینیک پزشکی در منطقه، شهر آمیکام، محل سکونت یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی را مستندسازی کرده است تا اطلاعاتی در مورد رفت و آمد چهره‌های برجسته صهیونیست جمع‌آوری کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که او همچنین اطلاعاتی در مورد آمادگی بیمارستان‌ها در مواقع اضطراری جمع‌آوری کرده و آن را به یک اپراتور ایرانی منتقل کرده است. فعالیت‌های او فراتر از کار او به عنوان راننده آمبولانس بوده است، زیرا او همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به مکان‌های مورد هدف قرار گرفته در تل‌آویو و حیفا اعزام شده است. او برای این فعالیت‌ها ده‌ها هزار شِکِل دریافت کرده است که به صورت ارز دیجیتال به او منتقل شده است.

منبع: آر تی