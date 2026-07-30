باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهادتی که روضه کربلا را برای ما زنده کرد + فیلم

شهادت رهبر شهید انقلاب بار دیگر روضه کربلا را برای ما زنده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهام چرخنده، فعال اجتماعی در مسیر راهپیمایی اربعین به زائران حسینی گفت: شهادت رهبر انقلاب روضه کربلا را دوباره برای ما زنده کرد.

مطالب مرتبط
شهادتی که روضه کربلا را برای ما زنده کرد + فیلم
young journalists club

قاب متفاوت احسان یاسین در شب‌های محرم + فیلم

شهادتی که روضه کربلا را برای ما زنده کرد + فیلم
young journalists club

قهوه یزدی، از روضه‌های محرم تا میراث ملی + فیلم

شهادتی که روضه کربلا را برای ما زنده کرد + فیلم
young journalists club

روایت دلتنگی برای رهبر شهید توسط کاربران فضای مجازی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha