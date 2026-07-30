باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

همبستگی ملت‌ها در تشییع شهدای ایرانی در بین الحرمین + فیلم

همبستگی آزادیخواهان این بار از ایران به سایر کشور‌ها هم رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تشییع شهدای ایرانی در عراق فرمایشات رهبر شهید انقلاب را به اثبات رساند که این همبستگی میان آزادیخواهان، جهانی خواهد شد و فراتر از مرزهای ایران خواهد رفت.

مطالب مرتبط
همبستگی ملت‌ها در تشییع شهدای ایرانی در بین الحرمین + فیلم
young journalists club

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

همبستگی ملت‌ها در تشییع شهدای ایرانی در بین الحرمین + فیلم
young journalists club

بازتاب گسترده شعر تقدیمی استاد شهریار به رهبر شهید انقلاب + فیلم

همبستگی ملت‌ها در تشییع شهدای ایرانی در بین الحرمین + فیلم
young journalists club

بیانات ماندگار رهبر شهید انقلاب درباره راهپیمایی اربعین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha