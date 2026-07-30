مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان برگزار شد و آزادکاران ایرانی حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روز‌های ۹ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می‌شود.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم که ۱۸ کشتی گیر حضور دارند، مهدی دمیرچلی در دور نخست به مصاف بادمایف از روسیه می‌رود.

در وزن ۴۸ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، امیرعلی راغب در دور نخست به مصاف آرین از هند می‌رود و در صورت پیروزی در مرحله بعد به مصاف رضازاده از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۵۱ کیلوگرم که ۲۴ نماینده دارد، بنیامین آشفته در دور نخست به مصاف هگدوس از اسلواکی می‌رود و در صورت برد، در دور دوم به مصاف نگرو از مولدوای می‌رود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر شرکت کرده‌اند، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی شافیف از آذربایجان و مورات از قزاقستان پیکار می‌کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۵ شرکت کننده دارد، محمدطا‌ها گنجه در دور نخست استراحت دارد و در دوم به مصاف برنده مسابقه گئورگیان از ارمنستان و نورماماتوف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۱ کشتی‌گیر حضور دارند، سام ارشد در دور نخست به مصاف گونس آلوز از برزیل می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی آزیرانکولوف از قرقیزستان و نبی‌یف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۲۹ کشتی‌گیر حضور دارند، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان می‌رود و در صورت پیروزی، در دور دوم با برنده دیدار هووارد از آمریکا و باس از اسلواکی روبه‌رو خواهد شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۲۴ شرکت کننده دارد، امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی المسوف از روسیه و اصلانیان از ارمنستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۴ کشتی‌گیر ثبت نام کرده‌اند، محمدرضا عیسی زاده در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مسابقه زالووسکی از اوکراین و از تسارنی از آمریکا می‌رود.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم که ۲۱ کشتی‌گیر حاضر خواهند بود، امیرحسین اسمعلی در دور نخست استراحت خواهد داشت و در ادامه به مصاف شوتسیسویلی از یونان می‌رود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۹ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

شنبه ۱۰ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد نوجوانان ، کشتی
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