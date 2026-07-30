باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در راستای اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار، ۹ قطعه زمین به مساحت بیش از ۲ هزار مترمربع از سوی اداره راه و شهرسازی برای اجرای طرح «مسکن امید» تأمین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سلماس واگذار شد.

در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح رفاه خانواده‌های تحت حمایت، بر اساس قرارداد منعقدشده میان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، این اراضی برای احداث ۵۴ واحد مسکونی ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافته است.

این موضوع در نشستی که با حضور فرماندار سلماس در محل فرمانداری برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند اجرای پروژه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و آغاز هرچه سریع‌تر عملیات ساخت این واحدهای مسکونی تأکید شد.

اداره بهزیستی شهرستان سلماس موفق شد در یک دستاورد مدیریتی و اجرایی مهم، سهمیه ویژه‌ای را برای احداث مسکن معلولین و مددجویان از پروژه مسکن «امید» در این شهرستان از آن خود کند.

دکتر مریم سلماسی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سلماس با اعلام ورود این پروژه به فاز عملیاتی، اعلام کرد که اقدامات اولیه و حیاتی برای آغاز ساخت، با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.

وی در این خصوص اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی، یعنی انتقال قرارداد و حقوق مربوط به ۹ قطعه زمین اختصاص یافته به این پروژه، از سازمان راه و شهرسازی به بنیاد مسکن با موفقیت انجام شد. این انتقال حقوقی، مسیر را برای شروع عملیات ساختمانی و ورود به فاز اجرایی فراهم کرده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هدف اصلی، کاهش بار مالی بر دوش مددجویان است، تصریح کرد: ما تنها به دنبال تأمین زمین نبودیم؛ بلکه تلاش کردیم تا یک بسته حمایتی کامل ایجاد کنیم. در این راستا، مددجویان و معلولین از پروژه مذکور، علاوه بر بهره‌مندی از کمک‌های سازمان بهزیستی، از تسهیلات بانکی ویژه ساخت مسکن نیز بهره‌مند خواهند شد تا فرآیند خانه‌دار شدن برای آن‌ها با کمترین چالش مالی همراه باشد.