باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم

نام تازه‌ای که رهبر شهید انقلاب به یک هنرمند داد یک ماجرای شنیدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهام چرخنده، فعال اجتماعی در حاشیه راهپیمایی اربعین حسینی در میان جمعیت از ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم
young journalists club

تصاویری از پیاده‌روی زائران اربعین حسینی + فیلم

ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم
young journalists club

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم
young journalists club

بیانات ماندگار رهبر شهید انقلاب درباره راهپیمایی اربعین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha