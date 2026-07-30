پس از یک دوره اختلاف با ترامپ و حزب جمهوری‌خواه، ایلان ماسک قصد دارد با اختصاص ۱۲۰ میلیون دلار کمک مالی به این حزب، به عرصه سیاسی بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایلان ماسک، بنیان‌گذار اسپیس ایکس یک سال پس از آنکه ناامیدی شدید خود از حزب جمهوری‌خواه را ابراز کرد و تهدید کرد حزب سیاسی جدیدی راه‌اندازی می‌کند، قصد دارد دوباره به این حزب نزدیک شده و در انتخابات میان‌دوره‌ای اواخر پاییز، هزینه‌های هنگفتی برای کمک به نامزد‌های جمهوری‌خواه انجام دهد.

به گفته دو منبع مطلع، ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است، به کمیته اقدام سیاسی خود اجازه داده است بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار برای یک برنامه انتخاباتی جدید در دست‌کم هشت ایالت آمریکا هزینه کند تا به پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره کمک کند.

میزان دقیق هزینه‌ها ممکن است تغییر کند، اما تعهد مالی ماسک آن‌قدر جدی تلقی شده که مسئولان کمیته اقدام سیاسی او بودجه مورد نظر را با حلقه‌های دونالد ترامپ در میان گذاشته‌اند.

بر اساس این گزارش، گروه ماسک در مرحله نخست قصد دارد در رقابت‌های سنا در دست‌کم پنج ایالت شامل آلاسکا، آیووا، مین، میشیگان و اوهایو فعالیت کند و همچنین درباره رقابت‌ها در کارولینای شمالی، جورجیا و تگزاس در حال رایزنی است. کمیته او همچنین قصد دارد در رقابت‌های مجلس نمایندگان در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، ویسکانسین و واشنگتن هزینه کند.

ماسک در انتخابات ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرد و با برگزاری نشست‌های انتخاباتی و استفاده از شهرت خود تلاش کرد به پیروزی ترامپ کمک کند. با این حال، انتظار نمی‌رود او در انتخابات میان‌دوره‌ای به اندازه رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، نقش علنی و پررنگی داشته باشد.

بنیان‌گذار اسپیس ایکس بهار سال گذشته گفته بود که قصد دارد در آینده هزینه کمتری صرف امور سیاسی کند. در آن زمان به نظر می‌رسید دلیل این اظهار نظر اختلافات وی با ترامپ باشد. ماسک که چند ماه اول ریاست جمهوری ترامپ عضوی از کابینه او بود، پس از بروز اختلافات شدید کنار رفت و بلافاصله انتقاد از ترامپ و به‌طور کلی حزب جمهوری‌خواه را آغاز کرد.

در همان زمان، ماسک تهدید کرد که یک حزب سوم سیاسی راه‌اندازی خواهد کرد. با این حال، او هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد.

تا پاییز سال گذشته، روابط ماسک و ترامپ تا حد زیادی بهبود یافت و مشاوران ماسک دوباره برنامه‌هایی برای کمک به جمهوری‌خواهان طراحی کردند.

با این حال، علاقه و اظهارنظر‌های ماسک درباره سیاست همچنان غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. او در مصاحبه‌ای با نشریه اکونومیست که هفته گذشته منتشر شد، درباره حضورش در دولت ترامپ گفت: «فکر می‌کنم کمی بیش از حد درگیر سیاست شدم. راستش را بخواهید، هیجان‌زده شدم و زیاده‌روی کردم».

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: ایلان ماسک ، انتخابات کنگره ، کنگره آمریکا
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