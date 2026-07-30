باشگاه خبرنگاران جوان - پس از تهدید نخست وزیر اسرائیل از سوی زهران ممدانی، شهردار نیویورک که گفت بود اگر نتانیاهو به این شهر سفر کند، حکم دادگاه کیفری بین المللی برای دستگیری وی را اجرا خواهد کرد، تعدادی از شهروندان آمریکایی با تجمع در خیابانهای واشنگتن دیسی، خواستار اجرای حکم بازداشت نتانیاهو شدند.
در سالهای گذشته برای اولین بار است که بالاترین مقام اجرایی رژیم صهیونیستی با چنین استقبالی وارد خاک آمریکا میشود. این در حالی است که روزنامه صهیونیستی هاآرتص به تازگی طی گزارشی، نتانیاهو را «بدترین نخست وزیر تاریخ اسرائیل» نامید است.
علی رغم مرگ لیندسی گراهام و زمزمههایی که در خصوص تزلزل جایگاه اسرائیل در هیئت حاکمه آمریکا شنیده میشود، هنوز زود است که قدرت لابی اسرائیل در آمریکا را دست کم بگیریم، اما به نظر میرسد تغییر فکر مردم آمریکا در خصوص اسرائیل، دیر یا زود این رژیم را دچار دردسرهایی خواهد کرد.
رأی ۱۰۳ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای تعلیق کمکهای نظامی این کشور به اسرائیل هرچند که در کنگره تصویب نشد، اما نشان داد که جمعی از سیاستمداران آمریکایی برای از دست ندادن پایگاه اجتماعی خود، متمایل به اتخاذ سیاستهایی شدهاند که با رویکرد جانبدارانه کنگره و مجلس سنا در مواجهه با اسرائیل، فاصله گرفتهاند.
در چنین شرایطی، چهره نتانیاهو به عنوان «قصاب غزه» خود به تنهایی از سوی قشر زیادی از مردم آمریکا در مضان اتهام و تنفر قرار دارد.
طبق نظرسنجیهای صورت گرفته از شهروندان آمریکایی، مانند نظرسنجی موسسه گالوپ، درصد قابل توجهی از جوانان آمریکایی از اسرائیل حمایت نمیکنند و همچنین از نتانیاهو و اقداماتش بیزار هستند.
کار تاجایی بیخ پیدا کرده است که شخص نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی. بی. اس اعتراف کرده بود: «ما شاهد یک بحران واقعی در تصوری که جوانان آمریکایی از اسرائیل دارند هستیم»
در آستانه سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، تهدید زهران ممدانی برای بازداشت وی بازتاب بسیاری یافت. شهردار جوان نیویورک سال گذشته با طرح شعارهایی علیه اسرائیل و شخص نتانیاهو توانسته بود بخشی از آرای خود را کسب کند. در واقع موضوع بازداشت نتانیاهو از وعدههای انتخاباتی زهران ممدانی است که مورد استقبال مردم نیویورک قرار گرفته است.
هشدار برای بازداشت نتانیاهو آن هم در شهری که به شکل سنتی خواستگاه حلقه سرمایهدارهای صهیونیست و یهودی است، آن قدر برای نتانیاهو گران آمده که بلافاصله پس از تهدید ممدانی، به این سخنان واکنش تندی نشان داد و شهردار نیویورک را «به دامن زدن به نفرت» متهم کرد.
اما این تنها ممدانی و پایگاه اجتماعی هوادارانش در نیویورک نیست که چنین نظری در خصوص نتانیاهو دارند، بلکه مردم واشنگتن نیز از طرح بازداشت نتانیاهو طبق رای دادگاه کیفری بین المللی استقبال میکنند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به تازگی در گزارشی با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که وی در تاریخ به عنوان بدترین نخستوزیر رژیم صهیونیستی شناخته خواهد شد و پیامدهای امنیتی و اقتصادی جنگ، سالها گریبانگیر اسرائیل خواهد بود.
این امر در حالی است که جنگ با ایران و ضرباتی که مقاومت ایران به حیثت و اهداف اسرائیل و آمریکا وارد کرد، یکی دیگر از عواملی است که باعث شده تا نتانیاهو در اسرائیل به شدت مورد انتقاد قرار گیرد.
«ران ادلیست» تحلیلگر سیاسی روزنامه «معاریو»، در یادداشتی درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نوشته است: «دو بازنده در کاخ سفید با یکدیگر دیدار میکنند؛ ظاهراً برای بررسی نحوه برخورد با ایران، اما در واقع هر دو خود و مردمشان را دچار سردرگمی کردهاند.»
اکنون نتانیاهو که حتی در پایگاه سنتی مدافعان اسرائیل در نیویورک نیز در خطر بازداشت قرار دارد، روزهای تاریکی را در دوران سیاسی خود طی میکند.
طبق نظرسنجی اکونومیست-یوگاو ۴۹٪ از آمریکاییها معتقدند که ایالات متحده باید نتانیاهو را هنگام ورود به این کشور دستگیر کند، به این معنی که از هر دو آمریکایی، یکی از آنها از نتانیاهو متنفر است و دیگری هم چندان هم متمایل به سیاستهای مخرب اسرائیل نیست.
اکنون این سوال مطرح است که آیا نسل جوان آمریکاییها پایان استیلای بیچون و چرای لابی صهیونیسم در ایالات متحده را رقم خواهند زد؟
منبع: فارس