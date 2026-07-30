باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

مزار نورانی حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای در دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب آماده‌سازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از آرامگاه رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر که توسط خادمان حرم مطهر رضوی برای زیارت عاشقان حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای آماده سازی می شود.

مطالب مرتبط
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

هم‌نوایی عطر حرم رضوی با یاد امام شهید + فیلم

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

همسایه‌های رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha