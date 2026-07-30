بابایی گفت: دماوند انرژی با حفظ پایداری تولید، الگویی موفق از مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی است و هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی یا مشکلات مالی از چرخه تولید باز بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی روز پنجشنبه در جریان بازدید از شرکت دماوند انرژی عسلویه و نشست با مدیرعامل و مدیران این شرکت افزود:مدیران و کارکنان این شرکت با شجاعت، تدبیر و روحیه جهادی، شرایط دشوار جنگ و پس از حادثه را مدیریت کردند و اجازه ندادند چرخ اقتصاد و تولید در منطقه متوقف شود.

معاون رئیس قوه قضاییه یادآورشد: این شرکت نقش پشتیبان اصلی صنایع پتروشیمی منطقه را ایفا می‌کند و به‌عنوان قلب تپنده این صنعت، هرگونه اختلال در روند تولید آن می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید اظهار کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی یا مشکلات مالی از چرخه تولید بازبماند و همه دستگاه‌ها باید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی همکاری کنند.

بابایی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار شرکت‌های خوش‌نام، متعهد و دلسوز منطقه خواهد بود.

بابایی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف اسناد مالکیت شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه، روند صدور اسناد مالکیت شرکت‌ها پیگیری خواهد شد و امیدواریم طی چند ماه آینده وضعیت اسناد مالکیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و دادستان بوشهر نیز معاون رئیس قوه قضاییه را همراهی کردند.