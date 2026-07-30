نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتقاد دوباره از کشور‌های اروپایی، مدعی شد اروپا به‌سرعت در حال زوال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، بار دیگر از کشور‌های اروپایی انتقاد کرد و گفت قاره آنها «به سرعت در حال زوال» است.

این موضوع در جریان حضور او در پادکست شان هانیتی، شخصیت رسانه‌ای آمریکایی مطرح شد، جایی که هانیتی به نتانیاهو گفت: «حتی این متحدان اروپایی و بسیاری از متحدان ناتو، به ما اجازه ندادند از پایگاه‌های هوایی که ساخته‌ایم استفاده کنیم. آنها نمی‌خواهند سهم عادلانه خود را به ناتو بدهند. آنها همچنین خطر داشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران را درک نکردند.»

این گوینده افزود: «من بسیار ناامید هستم، من اروپا را قاره‌ای می‌بینم که به سرعت در حال زوال است.»

نتانیاهو در پاسخ گفت: متاسفانه با شما موافقم. همانطور که می‌دانید، مطمئن نیستم که آنها از خود دفاع کنند.

شایان ذکر است که نتانیاهو آوریل گذشته از اروپا و موضع آن در قبال رژیم تروریستی اسرائیل انتقاد کرده بود. او در آن زمان گفت: «امروز ما از اروپایی دفاع می‌کنیم که دچار انحطاط اخلاقی عمیقی شده است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، کشورهای اروپایی
خبرهای مرتبط
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
حمایت نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها از بازداشت نتانیاهو
وال‌استریت ژورنال: نفوذ نتانیاهو بر ترامپ کاهش یافته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
آخرین اخبار
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای
ترامپ: اروپا خوش‌شانس است که من را به‌عنوان دوست دارد
المیادین: اوکراین بابت حمله به کشتی ایرانی عذرخواهی کرد
پولیتیکو: شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان بر سر جنگ ایران گسترده‌تر می‌شود
عربستان از تکمیل مقدمات ایجاد یک ائتلاف دریایی خبر داد
نتانیاهو دوباره به کشور‌های اروپایی حمله کرد
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
ایلان ماسک تا ۱۲۰ میلیون دلار در انتخابات کنگره هزینه می‌کند
ادعای تل‌آویو درباره بازداشت یک راننده آمبولانس به اتهام جاسوسی برای ایران
حرکت نخستین قطار بازگشت زائران اربعین از کربلا به بصره
بازتاب حملات روسیه در فیگارو؛ انتقاد خوانندگان از سیاست‌های اروپا
احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی در اوکراین
مدیران متا برای توضیحات به هند احضار می‌شوند
رسانه‌های عبری: اسرائیل برنامه‌ای برای عقب نشینی از نوار غزه ندارد
دیدار حماس و وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات فلسطین
روسیه نام بنیان‌گذار تلگرام را در فهرست افراد مرتبط با تروریسم و افراط‌گرایی قرار داد
قرارداد ۵۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای تقویت ذخایر موشک پاتریوت
هشدار انصارالله به ریاض: کسانی که به آمریکا خدمت می‌کنند نیز از دشمنی آن در امان نخواهند بود
موجودی نفت آمریکا به طرز خطرناکی کاهش یافته است
اولویت آمریکایی‌ها پایان جنگ با ایران و مهار تبعات اقتصادی آن است
اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر ایران به اتهامات شخصی کشیده شد
انتقاد البرادعی از غیبت بیشتر کشورهای عربی در دیوان کیفری بین‌المللی
رضایت از ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است
پکن ادعای ارسال سلاح چینی به ایران را «دروغ» خواند
واکنش مقتدی صدر به شهادت نیروهای الحشد
تحلیلگر آمریکایی: بمباران ۱۳ روزه ترامپ «استراتژی» نداشت، فقط تلافی بود
تلاش پاکستان برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره
از حمایت ناامیدانه مشاور ترامپ تا «مسمومیت» چت‌جی‌پی‌تی؛ پشت‌پرده نفوذ یک میلیارد دلاری اسرائیل در آمریکا
۹ مأمور پلیس در حمله در شمال غربی پاکستان کشته شدند
تعداد جان باختگان زلزله ۷.۱ ریشتری ژاپن به ۳۰ نفر افزایش یافت