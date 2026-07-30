باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، بار دیگر از کشورهای اروپایی انتقاد کرد و گفت قاره آنها «به سرعت در حال زوال» است.
این موضوع در جریان حضور او در پادکست شان هانیتی، شخصیت رسانهای آمریکایی مطرح شد، جایی که هانیتی به نتانیاهو گفت: «حتی این متحدان اروپایی و بسیاری از متحدان ناتو، به ما اجازه ندادند از پایگاههای هوایی که ساختهایم استفاده کنیم. آنها نمیخواهند سهم عادلانه خود را به ناتو بدهند. آنها همچنین خطر داشتن سلاحهای هستهای توسط ایران را درک نکردند.»
این گوینده افزود: «من بسیار ناامید هستم، من اروپا را قارهای میبینم که به سرعت در حال زوال است.»
نتانیاهو در پاسخ گفت: متاسفانه با شما موافقم. همانطور که میدانید، مطمئن نیستم که آنها از خود دفاع کنند.
شایان ذکر است که نتانیاهو آوریل گذشته از اروپا و موضع آن در قبال رژیم تروریستی اسرائیل انتقاد کرده بود. او در آن زمان گفت: «امروز ما از اروپایی دفاع میکنیم که دچار انحطاط اخلاقی عمیقی شده است.»
منبع: آر تی