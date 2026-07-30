اربعین حسینی حرکتی بی‌نظیر از آزادی‌خواهان در تاریخ جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی محمودنژاد، مدیر آستان قدس حضرت معصومه (س) در حاشیه مراسم پیاده روی اربعین گفت: حرکت اربعین حسینی، مصداق واقعی آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اربعین حسینی ، راهپیمایی اربعین ، ماه محرم
خبرهای مرتبط
نفیسه روشن: سفر اربعین مسیر زندگی و نگاه من را به امام حسین (ع) تغییر داد
روایت متفاوت دانش‌آموزان ایرانی از سفر اربعین
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سیما در دومین هفته از مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برنده اسکار موسیقی در تصادف موتورسیکلت از دنیا رفت
«مکث» در فصل جدید؛ از سواحل بوشهر تا پیوند‌های تاریخی در خلیج فارس
۳ پرونده جدید ایران در مسیر ثبت جهانی/ مطالبه ۱۰ همت برای مرمت ۱۴۹ اثر تاریخی جنگ‌زده
«لبیک»؛ نوایی حماسی با یاد اربعین حسینی
مصداق واقعی آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» در اربعین حسینی + فیلم
آخرین اخبار
مصداق واقعی آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» در اربعین حسینی + فیلم
«لبیک»؛ نوایی حماسی با یاد اربعین حسینی
برنده اسکار موسیقی در تصادف موتورسیکلت از دنیا رفت
«مکث» در فصل جدید؛ از سواحل بوشهر تا پیوند‌های تاریخی در خلیج فارس
۳ پرونده جدید ایران در مسیر ثبت جهانی/ مطالبه ۱۰ همت برای مرمت ۱۴۹ اثر تاریخی جنگ‌زده
افزوده شدن ۴ موضوع جدید به جشنواره فرهنگی - رسانه‌ای «رسام»
روایت مجری برنامه «زمانه» از وضعیت مردم جنوب در پی حملات دشمن آمریکایی + فیلم
مستندنگاری سه بعدی، اولین گام مرکز معماری حوزه هنری برای روایت بنا‌های آسیب دیده جنگ