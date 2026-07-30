\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0633 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633) \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0635\u062f\u0627\u0642 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0622\u06cc\u0647 \u00ab\u0648 \u0627\u0639\u062f\u0648\u0627 \u0644\u0647\u0645 \u0645\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0637\u0639\u062a\u0645 \u0645\u0646 \u0642\u0648\u0647\u00bb \u0627\u0633\u062a.\n