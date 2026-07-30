باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس درباره دارو‌های ممنوعه و قوانین سختگیرانه عراق به زائران اربعین هشدار داد و همچنین از اجرای طرح‌ها و اقدامات کنترلی و بازرسی در سطح استان خبر داد که طی آن محموله‌های قاچاق کشف، موتورسیکلت‌های متخلف توقیف و تبهکاران نیز دستگیر شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس: مراقب دارو‌های ممنوعه و قوانین عراق باشید

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین کشور عراق از سوی زائران اربعین حسینی، نسبت به همراه داشتن برخی دارو‌های ممنوعه، حمل مواد مخدر، سوانح رانندگی و مراقبت از مدارک و اموال شخصی هشدار داد.

سرهنگ حمید افرامن معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به آمادگی پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم حضور دارد تا این سفر معنوی با امنیت و آرامش برگزار شود.

او با بیان اینکه زائران باید پیش از سفر نسبت به قوانین کشور عراق آگاهی داشته باشند، افزود: همراه داشتن برخی دارو‌ها در عراق می‌تواند جرم تلقی شود و برای افراد تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

سرهنگ افرامن تصریح کرد: دارو‌های حاوی کدئین مانند استامینوفن کدئین، دیازپام، فلورازپام، ترامادول، متادون، بوپرنورفین (B۲) و برخی دارو‌های مورد استفاده برای درمان صرع و سرطان دارای محدودیت‌های قانونی هستند و زائران باید قبل از سفر، نسبت به مقررات حمل این دارو‌ها اطلاع پیدا کنند.

او همچنین با هشدار درباره حمل مواد مخدر در کشور عراق، گفت: قوانین این کشور در این زمینه بسیار سختگیرانه است و حمل هرگونه مواد مخدر حتی به مقدار کم، می‌تواند مجازات‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. زائران همچنین از قبول کردن کیف و بسته افراد ناشناس خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در مسیر‌های منتهی به مرزها، افزود: رانندگان قبل از حرکت، خودرو‌های خود را از نظر فنی بررسی کرده و از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند.

او از زائران خواست با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند و توصیه‌ها و محدودیت‌های پلیس در مسیر‌ها و مرزها، با هدف حفظ امنیت و سلامت زائران است.

سرهنگ افرامن همچنین بر مراقبت از مدارک و اموال شخصی تأکید کرد و گفت: زائران بهتر است تصویر یا کپی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی خود را در محلی جداگانه نگهداری کنند و وجه نقد، مدارک و اشیای قیمتی خود را در یک محل قرار ندهند.

او بیان کرد: امیدواریم همه زائران حسینی با رعایت توصیه‌های پلیس، سفری ایمن، آرام و سرشار از معنویت داشته باشند.

کشف کالا‌های قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد، بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی پاسارگاد با ایجاد تور‌های ایست و بازرسی مقطعی در محور‌های مواصلاتی موفق به توقیف ۲ دستگاه کامیون حمل بار شدند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع یک دستگاه ژنراتور برق، یک دستگاه یخچال و ۱۰ حلقه لاستیک کامیون که خارجی و قاچاق بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

توقیف دام بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از توقیف ۳ دستگاه وانت نیسان و کشف ۱۴۷ رأس گوسفند بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی، اظهار کرد: در جهت تداوم اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مأموران پاسگاه انتظامی سراب بهرام هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک کاروان متشکل از ۳ دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۱۴۷ رأس گوسفند بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ممسنی با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کشف چوب بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۲۵ تن چوب بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ بوستان و کلانتری لپویی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون حامل بار چوب مشکوک شدند و جهت بازرسی آن‌ها را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در همین رابطه ۲۵ تن چوب بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف شد، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف ۳۳ دستگاه موتورسیکلت در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی کوار از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان و توقیف ۳۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد کشاورز فرمانده انتظامی کوار بیان کرد: پلیس به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجبات وحشت و مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف را به اجرا گذاشت.

این مقام انتظامی بیان کرد: ماموران انتظامی در اجرای این طرح تعداد ۳۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف، پلاک مخدوش و بدون پلاک را توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کوار با اشاره به معرفی راکبان متخلف به مرجع قضایی تصریح کرد: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در اولویت ماموریت‌های پلیس قرار داشته و به صورت مستمر اجرا می‌شود.

کشف ۱۴ فقره سرقت در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری متهم با ۱۴ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: در پی اعلام چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان کازرون، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی موفق به شناسایی یک متهم در این زمینه شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را دستگیر کردند.

سرهنگ مصطفایی گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرد و تحقیقات جهت کشف سایر جرائم احتمالی دیگر ادامه دارد.

منبع: پلیس فارس