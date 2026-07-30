وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود، ۶ فرد و نهاد را که به نوعی با ایران در ارتباط بودند، تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز (پنجشنبه) از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با ایران خبر داد. 

این وزارتخانه می‌گوید افراد و نهاد‌هایی را هدف قرار داده که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط داشته یا به نوعی با شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر مرتبط بوده‌اند.

بر این اساس، شش فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در این میان، اسامی چند شرکت دیده می‌شود که به‌عنوان نمایندگان فروش عمومی برای شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر فعالیت می‌کنند.

هواپیمایی ماهان‌ایر پیش‌تر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود.

منبع: وبسایت خزانه‌داری آمریکا

برچسب ها: خزانه داری آمریکا ، ماهان ایر ، تحریم آمریکا
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