باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاش دولت عراق برای ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم

دولت عراق در تلاش است تا مراسم اربعین حسینی به بهترین شکل برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم السیاری، رئیس مجلس شورای کربلا در حاشیه برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت: دولت عراق هرآنچه در توان داشت برای خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران استفاده کرده است.

مطالب مرتبط
تلاش دولت عراق برای ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

تلاش دولت عراق برای ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

تصاویری از پیاده‌روی زائران اربعین حسینی + فیلم

تلاش دولت عراق برای ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

شهادتی که روضه کربلا را برای ما زنده کرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha