در امتداد حوادث پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، قطعه «لبیک» با محوریت مظلومیت مردم و یاد شهدا در اربعین حسینی تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعه «لبیک» تازهترین تولید این مرکز در حوزه موسیقی است که به مناسبت اربعین حسینی منتشر شده است.
شعر این اثر را سیدحمید پورمحمدی سروده، حسین کریمان تنظیم آن را بر عهده داشته و اجرای آن با صدای مجتبی اللهوردی (مُجال) انجام شده است.
«لبیک» در فضایی حماسی و در امتداد حوادث پس از تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تولید شده و با نگاهی به مظلومیت مردم، بهویژه کودکان شهید این جنایت، مفاهیم ایستادگی، وفاداری و لبیک به مکتب عاشورا را در قالبی موسیقایی روایت میکند.
این اثر از طریق درگاههای رسمی پخش موسیقی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.