باشگاه خبرنگاران جوان _ عملیات اجرایی چهار واحد آموزشی با حضور استاندار کرمان در شهرستان سیرجان آغاز شد.
محمدعلی طالبی در آیین آغاز ساخت یک مدرسه خیرساز ۹ کلاسه در سیرجان، از شتاب گرفتن نهضت مدرسهسازی در استان خبر داد و گفت: هماکنون ۲۰۰ طرح مدرسهسازی در کرمان در حال اجراست که از این تعداد، ۸۰ مدرسه تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۴۰ مدرسه دیگر نیز تا پیش از مهرماه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به نقش صنایع و معادن در توسعه زیرساختهای آموزشی استان افزود: تفاهم انجامشده با مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر در جریان سفر رئیسجمهور به سیرجان، زمینه مشارکت گسترده شرکتهای صنعتی و معدنی در اجرای طرحهای مدرسهسازی را فراهم کرده است.
استاندار کرمان با قدردانی از همراهی خیران، صنایع و نهادهای عمومی در توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: این همافزایی موجب شده روند احداث مدارس، بهویژه در شهرستان سیرجان، با سرعت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این مراسم، فرماندار سیرجان با تشریح ظرفیتهای آموزشی شهرستان گفت: هماکنون ۵۲۰ مدرسه، حدود ۷۵ هزار دانشآموز و ۳ هزار و ۲۰۰ فرهنگی در سیرجان فعالیت دارند.
رضوینسب همچنین با اشاره به حضور حدود ۴ هزار و ۷۰۰ دانشآموز اتباع خارجی در این شهرستان، تأکید کرد: تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز این دانشآموزان، نیازمند مشارکت و حمایت نهادهای بینالمللی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با اشاره به روند اجرای پروژههای آموزشی گفت: با وجود شرایط موجود، عملیات مدرسهسازی در استان بدون وقفه ادامه دارد و ۸۰ طرح آموزشی تا ابتدای مهرماه آماده بهرهبرداری خواهد شد.
در پایان این مراسم، عملیات احداث یک مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه خیرساز با مشارکت خیر مدرسهساز آراد سیستانی در شهرستان سیرجان آغاز شد.