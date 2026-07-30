فوتبال اروپا در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال اروپا در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از ماجرای روز موعود رودری تا پروژه ایتالیا همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، لیگ اروپا ، فوتبال اروپا
خبرهای مرتبط
سعید لطفی در استقلال ب ماندنی شد
دست رد خارجی‌ها به رضاییان/ رامین به استقلال باز می‌گردد؟
یوفا: در صورت تصویب طرح اینفانتینو مسابقات فیفا را تحریم خواهیم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرسپولیس ۱ - ۰ آلانیا اسپور/ دومین برد پیاپی سرخ‌ها در اردوی ترکیه
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ چهار تیم مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند
چرا تازه یاد بیانیه دادن افتاده‌اید؟/ مشروعیت کمیته استیناف را هم زیر سوال بردید
تکلیف کاپیتان‌های استقلال مشخص شد
دست رد خارجی‌ها به رضاییان/ رامین به استقلال باز می‌گردد؟
چشمی قرارداد خود را با استقلال تمدید کرد
ناطق‌نوری: ایمنی، محور اصلی توسعه ورزش‌های هوایی در کشور است + فیلم
سعید لطفی در استقلال ب ماندنی شد
دنیامالی: بانوان طلایی در بازی‌های آسیایی ۴ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند + فیلم
گزارشی از آیین افتتاح ساختمان جدید فدراسیون بوکس + فیلم
آخرین اخبار
سرمربی و مدیران فدراسیون فوتبال در پارلمان کره جنوبی بازخواست شدند
از ماجرای روز موعود رودری تا پروژه ایتالیا + فیلم
چرا تازه یاد بیانیه دادن افتاده‌اید؟/ مشروعیت کمیته استیناف را هم زیر سوال بردید
رسمی؛ جان استونز به اینتر پیوست
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان/ آزادکاران ایرانی حریفان خود را شناختند
تکلیف کاپیتان‌های استقلال مشخص شد
دست رد خارجی‌ها به رضاییان/ رامین به استقلال باز می‌گردد؟
یوفا: در صورت تصویب طرح اینفانتینو مسابقات فیفا را تحریم خواهیم کرد
از لیگ اشباح تا غیبت منتقدان امیر در لیگ برتر + فیلم
دنیامالی: بانوان طلایی در بازی‌های آسیایی ۴ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند + فیلم
از میزبانی پپ از کودکان فلسطینی تا مصدومیت شدید مهاجم برزیلی
سعید لطفی در استقلال ب ماندنی شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ چهار تیم مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند
پرسپولیس ۱ - ۰ آلانیا اسپور/ دومین برد پیاپی سرخ‌ها در اردوی ترکیه
گزارشی از آیین افتتاح ساختمان جدید فدراسیون بوکس + فیلم
ناطق‌نوری: ایمنی، محور اصلی توسعه ورزش‌های هوایی در کشور است + فیلم
چشمی قرارداد خود را با استقلال تمدید کرد
وزیر ورزش و جوانان: توسعه ورزش‌های هوایی یکی از اهداف من بوده و هست + فیلم
همایش تخصصی ورزش‌های هوایی با حضور وزیر ورزش برگزار شد
ساره جوانمردی در تپانچه ۱۰متر نشان برنز گرفت
سابر ایران به ژاپن باخت و بیست‌وششم شد
انتقال پور علی گنجی به الطلبه عراق قطعی نشده است
رفیعی در پرسپولیس ماندنی شد/ گلر جوان راهی ترکیه می‌شود
مدیرعامل باشگاه گل گهر: با باشگاه چادرملو برای سهمیه آسیا اختلاف نداریم