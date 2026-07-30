باشگاه خبرنگاران جوان - دلیل مساوی است با تجربه. در سالهای اخیر این معادلهی آشنا در بیان رهبر شهید انقلاب، برای اذهان مردم ایران اسلامی بسیار آشناست. معادلهای که میتوان از آن در حل مسائل گوناگون به عنوان شاخص استفاده کرد. به عنوان مثال، تجربه ثابت کرده که در عرصهی رویارویی ابرقدرتهای جهان در طول تاریخ، معیار نهایی تعیین قدرت برتر، تنها توانمندیهای نظامی کشورها نیست؛ اگر چه برای ایجاد و حفظ اقتدار قدرتهای بزرگ، بهرهگیری از مولفههای قدرت سخت از جمله قدرت نظامی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک امری ضروری است، اما قدرت نظامی یک کشور تنها شرط لازم برای تحقق اقتدار آن نیست.
همانند تجربهی دفاع مقدس هشت سالهی ایران اسلامی که نشان داد که یک ملت چگونه میتواند با تکیه بر راهبرد قدرت نرم خود بدون هیچ پشتوانهی تسلیحاتی و نظامی، موازنهی جنگ را تغییر دهد و بزرگترین ابرقدرتهای جهان را به زانو درآورد: «در این معرکهی عظیم [دفاع مقدس]، نیروی عظیم ملّت ایران، نیروی ایمان، نیروی مقاومت، نیروی اعتماد به خدا، نیروی متّکی به روحالله، و در صدر همهی آنها نیروهای مسلّح نظام جمهوری اسلامی ایران قیام کردند. قیام لله یعنی این. اَن تَقوموا للهِ مَثنی و فُرادی.» ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ و این یعنی ملتی میتواند به امنیت پایدار، اعمال حق حاکمیت و استقلال دست یابد که در تلاطم ارادههای کشورهای مستکبر، درگیر چالشها نگشته و هضم نگردد.
با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان علمدار جبههی حق در جهت کسب اقتدار و حفظ قدرت انقلاب اسلامی در جنگ وجودی فعلی با جبههی باطل، نیازمند بهرهمندی از ظرفیت هر دو قدرت سخت و قدرت نرم میباشد؛ چرا که هر یک از این دو قدرتنمایی، قطعا زمینه را برای تاثیرگذاری مستقیم ایران اسلامی به عنوان ابرقدرت چهارم جهان برای ایجاد تغییرات اساسی در معادلات جهان و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی فراهم میآورد. اما آیا مهمترین عوامل و مؤلفههای قدرت نرم ایران اسلامی را میشناسیم؟
مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
«جمهوری اسلامی هویتی غیر از هویت مردم، ایمان مردم و عزم مردم ندارد.» ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ در تعریف چارچوب هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم راهبردیترین و اساسیترین رکن نظام و ضامن بقا، پیشرفت و حرکت رو به جلوی کشور هستند که با ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه، صبر استوار و بصیرت الهی همواره پرچم استقلال ایران عزیز و هدایت و عزت امت اسلامی را برافراشته نگاه داشتهاند: «یکی از مهمترین نقاط قوّت ملّت ایران و جامعهی اسلامی ما این است که بنیهی درونی جامعهی اسلامی ما قوی و مستحکم است… این استحکام درونی نظام اسلامی و ملّت ایران، ناشی از ایمان است. مردم ایران مردم مؤمنی هستند؛ حتّی آن کسانی که ممکن است به چشم به نظر برسد که به بعضی از احکام اسلامی پایبندی درستی ندارند، ایمان قلبیشان خوب است؛ به خدا ایمان دارند، به دین ایمان دارند، به قرآن ایمان دارند، به ائمّهی هدی ایمان دارند؛ مردم باایمانی هستند. ملّت ایران باایمان است، با عزّت نفس است، با اعتماد به نفس است؛ اینها موجب شده است که ساخت درونی ملّت ایران و نظام اسلامی استحکام پیدا کند.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱،
«ملّت در صحنه است، ملّت در میدان است. در میان این ملّت، زمرهی عظیمی حضور دارند که حاضرند جانشان را فدا کنند؛ این همان چیزی است که قدرت خدا را میآورد پشت سرِ انسان.» ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ در طول تاریخ نوشته و نانوشتهی ایران، حضور متحد و یکپارچهی مردم، همواره پشتوانهی نظام و برهم زنندهی معادلات و پروژههای سنگین دشمنان علیه ایران اسلامی بوده است. به خصوص دشمنی که در میدان و پروژههای نظامی شکست خورده، اما در میدان ذهن و روایتها همچنان درحال جنگ است.
در این میدان جنگ ترکیبی، تنها سپر حقیقی ایران «اتحاد ملت» به عنوان سلاح راهبردی ایران است که در مقابل بلعیدگی توسط استکبار کارایی دارد: «از مؤلّفههای قدرت، مهمترینش همین است که ملّت یکپارچه باشد، باروحیه باشد، امیدوار باشد، باانگیزه باشد.» ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، اما این اتحاد به معنی یکشکل بودن نیست؛ بلکه به این معناست که در برابر تهدید دشمن، ملت ایران همدل و یکپارچه باشند. یعنی باور مشترک به اینکه امنیت، پیشرفت و عزت ملی، با پایداری در کنار هم و صرف نظر از نقاط اختلاف حفظ میشود: «باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا میکند خدشهای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد.» ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ این همان نسخهی ثابت پیروزی ملت بزرگ ایران و وسیلهی تحقق عزت و قدرت او در کلام رهبر شهید انقلاب نیز هست: «در ابعاد ملى همچنانیکه ملت بزرگ ما در طول سالیان پس از انقلاب تا امروز تجربه کرده است، اتحاد و اتفاق کلمه، وسیلهى عزت اوست، وسیلهى قدرت اوست.» ۱۳۷۶/۰۷/۲۱،
«بصیرت» یعنی توانایی درک زمان مناسب، تحلیل دقیق مسائل و تشخیص وظیفهی عینی تاریخی در هر برهه زمانی. ملت ایران در طول ۴۷سال گذشته بارها در معرض آزمون بصیرت قرار گرفته و با تکیه بر تصمیم هوشیارانه و اراده و روشنبینی، تعریف تازهای از «قدرت» ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیده است. قدرتی که فقط در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود بلکه در پیوند میان جامعه و تصمیم معنا مییابد و تیغهای دشمنی دشمنان را کند میکند: «ملتی که بصیرت دارد… آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، همهی تیغهای دشمن در مقابل آنها کند میشود.» ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ مانند حضور بههنگام، شجاعانه و پایمردی ملت ایران از همان ساعات اولیه شروع جنگ تحمیلی سوم در خیابانها برای دفاع از هویت نظام و استمرار آن بعد از پنج ماه که به فرمودهی رهبر سوم انقلاب، دوست و دشمن را به حیرت واداشته و ضامن اقتدار نظام است: «بصیرت و هوشمندی ملّت بزرگ ایران در واقعهی اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش، دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.» ۱۴۰۴/۱۲/۲۱،
ابزار اصلی دشمن در جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی، و اختلاف است و تنها نسخهی پیروز برای خنثیکردن این نقشهی شوم؛ علاوه بر ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، ایجاد و حفظ اعتماد متقابل مردم و مسئولین و همصدایی نکردن با دشمن غدار است، چرا که «وقتی ملت سست شد، کشور بیدفاع میشود؛ وقتی ملت در صحنه نبود، مسئولین تنها میمانند.» ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
بر این اساس مهمترین نسخهای که ملت ایران را همچنان در صحنه نبرد با دشمن فعال نگه خواهد داشت، در مرحلهی نخست کنار گذاشتن اختلافات سلیقهای و سیاسی است: «اختلافات سلیقهای و سیاسی و این حرفها نباید در وحدت ملّی ملّت ایران در مقابل دشمنان تأثیری بگذارد.» ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ که در سایهی آن، حمایت و تداوم اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین دلسوز نظام و سپس اقتدار و قوت نظام را ثمر خواهد داد: «ملت عزیز با تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز، برای تداوم صیانت از منافع ایران اسلامی، فعال در میدان خواهد بود.» ۱۴۰۵/۰۴/۲۶،
در منظومهی فکری و عملی رهبر شهید انقلاب، اندیشه مقاومت فعال تنها مسیر پیشرفت و امنیت نظام و رسیدن به نسخهی نهایی ایران قوی است: «گزینهی قطعی ملّت ایران مقاومت در مقابل آمریکا است و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقبنشینی... این برخورد، برخورد ارادهها است؛ این رویارویی، رویارویی ارادهها است؛ و ارادهی ما از آنها قویتر است. ما علاوهی بر ارادهی قوی، توکّل به خدا را هم داریم.» ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ مقاومتی فعال که نه تنها دشمن را به عقب براند بلکه دست طمع او را قطع کند: ««مقاومت ملّی» یعنی تابآوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبههای زندگی انسان وارد میآورد تا آن ملّت را مجبور کند به تسلیم؛ منظور ما از «مقاومت» ایستادگی در مقابل این فشار است؛ تاب بیاورد، مقاومت کند، بِایستد، پایداری کند، پای دشمن را ببُرد، دست دشمن را قطع کند.» ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
بر این اساس، منفعت امروز ایران اسلامی برای دستیابی به قلهها و تثبیت جایگاه ایران قوی، در راهبرد استقامت و مقاومت، حفظ و تقویت مقاومت ملی درکنار تقویت انسجام داخلی، ارتقای تابآوری و پرهیز جدی نخبگان و مسؤولان از هرگونه خطای محاسباتی است.
منبع: فارس