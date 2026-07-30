اجرای مجدد طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میدان شهدای کرمان با دستگیری ۸۹ معتاد متجاهر، ۳ سارق و ۲ متهم تحت تعقیب همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اجرای مجدد طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میدان شهدای شهر کرمان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۸۹ معتاد متجاهر، ۳ سارق و ۲ متهم تحت تعقیب دستگیر شدند.

سرهنگ بهرام‌نژاد با بیان اینکه اجرای این‌گونه طرح‌ها بر اساس ضرورت و در پاسخ به مطالبات مردمی ادامه خواهد داشت، افزود: معتادان متجاهر پس از انجام مراحل قانونی برای بازپروری و ترک اعتیاد به مراکز مربوطه معرفی شدند.

وی با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از تبدیل این محدوده شهر به محل تجمع و ولنگاری معتادان متجاهر، همراهی سایر دستگاه‌های مسئول نیز ضروری است، تصریح کرد: دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه مستلزم ورود و ایفای نقش مؤثر نهاد‌های متولی مسائل اجتماعی در کنار اقدامات انتظامی است.