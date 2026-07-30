باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، با بیان اینکه امروز از هر دو سوی مرز تمرچین در ایران و عراق بازدید به عمل آمده است، اظهار داشت:شرایط بسیاری خوبی در مرز تمرچین آذربایجان غربی فراهم است این مرز یکی از بهترین مرز‌های اربعین از جهت رفاه، امکانات و پذیرایی است و مرز حاج‌عمران نیز آمادگی لازم را دارد.

وی، افزود: مردمی که از این مرز عبور می‌کنند، قطعاً خاطرات خوبی برایشان فراهم خواهد شد و شرایط اقلیمی و هوای مناسب این منطقه نیز از دیگر مزیت‌های مرز تمرچین است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با دعوت از زائرانی که هنوز به زیارت اربعین مشرف نشده‌اند، تصریح کرد: کسانی که هنوز مشرف نشده یا قصد تشرف دارند، با توجه به تسهیلاتی که توسط استاندار آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است، می‌توانند از خدمات حمل‌ونقل رایگان از شهر ارومیه تا تمرچین و از تمرچین تا اربیل استفاده کنند.

پورجمشیدیان ادامه داد: تاکنون حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مرز‌های کشور برای زیارت اربعین حضرت امام حسین (ع) خارج شده‌اند و نزدیک به ۸۸۰ تا ۹۰۰ هزار نفر از هموطنانی که به زیارت مشرف شده بودند نیز به کشور بازگشته‌اند.

موج بازگشت زائران از فردا شب آغاز می‌شود

وی، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، توصیه کرد: با توجه به اینکه از فردا شب موج بازگشت آغاز می‌شود، زائران از فرصت فراهم‌شده استفاده کرده و با بهره‌گیری از همه مرز‌های اربعینی، سفر خود را مدیریت کنند تا ازدحامی در مرز‌ها ایجاد نشود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خاطرنشان وی با تاکید بر استفاده متوازن زوار از مرزها، گفت: تسهیلات لازم از جمله ناوگان اتوبوسی برای جابه‌جایی زائران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا روند بازگشت با سهولت بیشتری انجام شود.

وی، با تأکید بر اینکه امروز هیچ مشکلی در مرز‌های اربعینی وجود ندارد، گفت: مرز‌ها با آمادگی کامل، امنیت کامل و امکانات کامل برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده هستند.

پورجمشیدیان ابراز امیدواری کرد: هموطنان نیز با کمیته‌ها و ستاد‌های اربعین همکاری لازم را داشته باشند و به صورت متوازن از مرز‌های موجود استفاده کنند تا در روز‌های باقی‌مانده تا اربعین حسینی و همچنین دو روز پس از اربعین، خدمات‌رسانی به بهترین شکل انجام شود.

وی در پایان گفت: مواکب همچنان به ارائه خدمات ادامه خواهند داد و با همکاری مردم و زائران، شرایط به‌خوبی مدیریت شده و زائران به سلامت به شهر‌های خود باز خواهد گشت.