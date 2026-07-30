دادستانی تهران علیه قلیل افراد حامی محکومان بی‌رحم و سنگدل کودتای دی ۱۴۰۴ و جنگ رمضان اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اجرای احکام قانونی تعدادی از عناصر کودتاگر دی ۱۴۰۴ و عوامل دشمن در جنگ رمضان عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضع دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اغتشاشگر سنگدل و بی رحم آن وقایع پرداختند.

این حمایت و طرفداری سوال برانگیز در برابر حکم قانونی دادگاه که همه مراحل دادرسی را طی کرده و در چندین مرجع قضایی و زیر نظر قضات باتجربه رسیدگی شده بود واکنش افکار عمومی را هم به همراه داشت.

در پی اتخاذ مواضع مورد اشاره و حمایت از کودتاگران وقایع خشن دی ۱۴۰۴، دادستانی تهران ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل داده و پرونده به مرجع صالح ارجاع شده است.

در همین رابطه دادستانی تهران عنوان کرده است این مرجع قضایی ضمن بررسی و استقبال از هرگونه نقد علمی به روند و رسیدگی‌های قضایی با افرادی که به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از کودتاگران و عوامل دشمن در داخل بپردازند و در برابر احکام قانونی رسیدگی شده در مراجع مختلف قضایی اقدام به تکرار مواضع معاندین و شبکه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی کنند، ضمن بررسی دقیق محتوای منتشر شده اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق خواهد داشت.

برچسب ها: دادستانی تهران ، اعلام جرم
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