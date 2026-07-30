باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شد مذاکرات مربوط به مقدمات اولیه پروژه اتحاد دفاعی دریایی چندملیتی در نشستی به میزبانی این کشور و با حضور رؤسای ستاد کل و نمایندگان ۴۳ کشور و همچنین اتحادیه اروپا به پایان رسیده است.
این وزارتخانه در بیانیهای ادعا کرد در این نشست، راههای تقویت همکاریهای دفاعی چندملیتی، افزایش امنیت دریایی، حفاظت از خطوط کشتیرانی بینالمللی و مقابله با تهدیدات علیه ناوبری دریایی و تجارت جهانی بررسی شد.
بر اساس ادعای وزارت دفاع عربستان، شرکتکنندگان درباره تهدیدات علیه امنیت دریایی، از جمله حملات به کشتیهای تجاری، نفتکشها و زیرساختهای دریایی گفتوگو کرده و بر لزوم همکاری برای حفظ امنیت خطوط دریایی بینالمللی تأکید کردند.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد در این نشست، پیشنویس منشور اتحاد، ساختار سازمانی، سازوکارهای فرماندهی و کنترل و برنامههای کاری آینده بررسی و توافق شد روند نهاییسازی اساسنامه، اسناد مرجع و الزامات فنی و اجرایی برای آغاز فعالیت این اتحاد ادامه یابد.
وزارت دفاع عربستان ادعا کرد این اتحاد دفاعی دریایی، ابتکاری باز برای کشورهای مایل به عضویت است و با هدف تقویت امنیت مسیرهای دریایی بینالمللی، حفاظت از آزادی دریانوردی و حمایت از امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی تشکیل خواهد شد.
منبع: مملکت