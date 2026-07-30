باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مس رفسنجان بیانیه ای درخصوص بیانیه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال منتشر کرد: بیانیه امروز سازمان لیگ را که دیدیم سوالات و ابهامات‌مان درباره چرایی تصمیم به برگزاری بازی پلی‌آف که در هیچ جای قانون تعریف نشده و اساسا یک تصمیم ناعادلانه، بدون ارزیابی کارشناسی شده و غیراخلاقی بود، بیشتر شد.

از دوستان و مسئولان محترم هیئت رئیسه فدراسیون و هیئت رئیسه سازمان لیگ چند سوال داریم که امیدواریم روشن و شفاف پاسخ دهند:

۱. علامت سوال اصلی اینجاست؛ چه شده که تازه بعد از هشت روز از بازی پلی‌آف دوستان یادشان افتاده برای برگزاری این بازی دلیل و مدرک بیاورند؟ آیا اتفاقی افتاده که اکنون وادار به انتشار بیانیه شده‌اید؟ چرا در روزی که چنین تصمیمی گرفته شد و باشگاه مس رفسنجان هم به صورت قانونی و کتبی اعتراض کرد، درباره علت برگزاری این بازی سکوت کردید و هیچ پاسخی نه به نامه‌های باشگاه و نه پرسشگری‌های هواداران رفسنجانی ندادید؟

۲. در عین ناباوری درباره علت این تصمیم که تیم مس رفسنجان باید در پلی‌آف بازی کند در بیانیه اشاره کرده‌اید که فاصله مس تا منطقه حفظ سهمیه لیگ برتر ۷ امتیاز بوده و عملا شانسی برای بقای مس قائل نشده‌اید. عجب! مگر سازمان لیگ پیشگویی فوتبال هم می‌کند؟ مگر نه اینکه ۸ بازی و ۲۴ امتیاز ما دست نخورده باقی مانده بود و هر اتفاقی ممکن بود در این بازی‌ها رقم بخورد؟ اگر علاقه به پیشگویی و پیش‌بینی مسابقات لیگ دارید پس اصلا چرا هر سال قرعه‌کشی لیگ را انجام می‌دهید و این همه برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات می‌کنید؟ از این به بعد هم اگر وقفه‌ای پیش آمد با توجه به سابقه و نتایج تیم‌ها یک جدول آماده کنید و سهمیه‌ها و قهرمانی را هم تقسیم کنید!

۳. در بند بعدی بیانیه از دوران شیوع ویروس کرونا و فریز جدول مسابقات در برخی کشور‌های اروپایی صحبت کرده‌اید. اگر خاطرتان نیست یادآوری می‌کنیم که در همان زمان کرونا اکثر کشور‌ها مسابقات خود را به صورت متمرکز یا بدون تماشاگر و فشرده به پایان رساندند، اما در لیگ‌های معتبری هم که مسابقات آنها نیمه کاره ماند تصمیم دیگری گرفتند که طی آن باز هم هیچ تیمی با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون آن کشور دیدار پلی آف با تیمی از دسته پایین‌تر برگزار نکرد! این کشور‌ها یا تعداد تیم‌های فصل بعد لیگ خود را افزایش دادند و یا اصلا هیچ صعود و سقوطی اتفاق نیفتاد و همان تیمها، برگزار کننده لیگ فصل آینده شدند. در کشور‌های صاحب فوتبال همچون بلژیک و هلند در اروپا و ژاپن، امارات و عراق در آسیا که می‌تواند معیار مناسبی برای دوستان علاقه‌مند به مقایسه با زمان کرونا باشد، هیچ تیمی سقوط نکرد. در واقع باید گفت در هیچ کشوری که لیگ نیمه‌کاره ماند تصمیم عجیب برای برگزاری بازی پلی‌آف گرفته نشد و علت تصمیم خود را هم تضییع نشدن حقوق باشگاه‌ها عنوان کردند، اما اینجا دوستان ابتکارات دیگری از خودشان به خرج دادند!

۴. در بیانیه به ماده ۸۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشاره کرده‌اید، اما تصمیمی که گرفته شده کاملا با موضوع این بند در تضاد است. در این بند به صراحت ذکر شده که تصمیم‌گیری در مواردی که مصداق فورس‌ماژور دارند باید منطبق با قوانین فیفا و AFC و همچنین مطابق با عدالت باشد تا هیچ تیمی یا شخصی آسیب نبیند. آیا این تصمیم عادلانه بود؟ آیا این تصمیم منطبق بر قوانین فیفاست؟ از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون یک سوال ویژه داریم که امیدواریم یکی از اعضای محترم پاسخگو باشند؛ مگر در بیانیه نیاوردید که مسابقات لیگ یک با وجود شرایط جنگی بدون مشکل برگزار شده؟ پس زمانی که هر لیگ و مسابقاتی بدون مشکل و تا انتها برگزار می‌شود مشمول وضعیت فورس‌ماژور نمی‌شود. حال شما با استناد به کدام قانون و ماده برای لیگی که منظم و طبق برنامه انجام شده بر اساس ماده ۸۵، وضعیت فورس‌ماژور قائل شده‌اید و رای داده‌اید که به جای دو تیم، دو و نیم تیم از لیگ یک به لیگ برتر صعود کنند؟! ضمن اینکه دستورجلسه ۷ روز کاری پیش از جلسه هیئت رئیسه در اختیار اعضای هیئت رئیسه قرار می‌گیرد که در آن دستورجلسه نیز هیچ اشاره‌ای به موضوع برگزاری پلی‌آف و افزایش سهمیه لیگ یک وجود ندارد.

۵. باشگاه مس بعد از اعتراض رسمی به فدراسیون فوتبال بابت تصمیم غیرقانونی هیئت رئیسه، در همین زمینه و درباره چرایی برگزاری بازی پلی‌آف به کمیته انضباطی فدراسیون هم شکایت کرد و پیرو آن سه نامه در تاریخ‌های ۵ تیر، ۱۶ تیر و ۴ مرداد ماه به فدراسیون ارسال کرد.

چرا از آن زمان تاکنون نامه‌ای که توسط شخص آقای تاج رئیس محترم فدراسیون جهت پیگیری به سازمان لیگ فوتبال کشور ارجاع شده ترتیب اثری داده نشده تا بررسی شود اساس تصمیم بر برگزاری این مسابقه از کجا شکل گرفته است؟

۶. نکته پایانی که بسیار مهم است اینکه، در همه جای دنیا در بحث دعاوی حقوقی فرصت استیناف‌خواهی وجود دارد. اما فدراسیون فوتبال چند ساعت بعد از رای کمیته انضباطی نام تیم مورد نظر را در قرعه‌کشی فصل آینده لیگ برتر قرار داد تا عملا مشروعیت کمیته استیناف خود را زیر سوال برده و رأی آن را بلااثر کرده باشد. وقتی هنوز پرونده باز است و باشگاه مس هم به کمیته استیناف شکایت کرده، چگونه تکلیف این بازی را مشخص کردید و نام یک تیم را در قرعه‌کشی گذاشتید؟ مگر در بحث سهمیه آسیایی بین تیم‌های گل‌گهر و چادرملو، اعلام رای کمیته استیناف تا تاریخ ۳۱ خرداد را لازمه معرفی گل‌گهر به آسیا ندانستید؟ اینجا چه فرقی داشت که هنوز کمیته استیناف پرونده را مطالعه نکرده، خودتان رأی قطعی صادر کردید و عملا امکان تجدیدنظرخواهی را از باشگاه مس رفسنجان سلب کردید؟!

در پایان بار دیگر تاکید می‌کنیم که تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون و سازمان لیگ برای برگزاری بازی پلی‌آف ناعادلانه بوده و باعث تضییع حقوق مس رفسنجان شده، اما همانطور که پیش از این اعلام شد این پرونده در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش CAS در جریان است و تا زمان صدور رای نهایی، باشگاه مس رفسنجان تمام تلاش خود را جهت احقاق حق مردم رفسنجان و استان کرمان انجام خواهد داد.