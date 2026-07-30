باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دموکراتهای سنا امشب بار دیگر در تلاش برای استفاده از قانون اختیارات جنگی و پایان دادن به جنگ با ایران شکست خوردند، اما امیدوارند شکافهای جدیدی در مقاومت جمهوریخواهان ایجاد شود و در دفعات بعدی رایگیری با مخالفت کمتری مواجه شوند.
قانون اختیارات جنگی آمریکا مصوب سال ۱۹۷۳، رئیسجمهور را موظف میکند برای ادامه عملیات نظامی گسترده از کنگره مجوز بگیرد. دموکراتهای سنا از آغاز جنگ با ایران تاکنون ۱۳ بار با استناد به این قانون تلاش کردهاند اختیارات نظامی دونالد ترامپ را محدود کنند، اما این تلاشها تا کنون به دلیل مخالفت جمهوریخواهان ناکام مانده است.
در همین حال، دموکراتها معتقدند که طولانی شدن جنگ ممکن است این روند را تغییر دهد و با گذر زمان شمار بیشتری از جمهوریخواهان به گروه کوچک مخالفان جنگ در سنا بپیوندند. دستکم «تام تیلیس» که یک سناتور جمهوریخواه است، گفته که در ماه سپتامبر درباره رأی خود تجدیدنظر خواهد کرد.
در رأیگیری امشب، فقط سه سناتور جمهوریخواه برخلاف موضع رئیسجمهور آمریکا در کنار دموکراتها قرار گرفتند و خواستار توقف جنگ شدند؛ اتفاقی که مشابه چندین رأیگیری قبلی بود. با این حال، دموکراتها امیدوارند اگر قانونگذاران پس از تعطیلات تابستانی به واشنگتن بازگردند و جنگ همچنان ادامه داشته باشد، نگرش جمهوریخواهان تغییر کند.
پتی موری، سناتور دموکرات ایالت واشنگتن و رئیس دموکرات کمیته تخصیص بودجه سنا، گفت: «کاملاً مشخص شده که پایانی در کار نیست. توافقی وجود ندارد و فقط درگیری در حال تشدید است.»
او معتقد است جمهوریخواهان «بهشدت» تحت فشار افکار عمومی هستند تا در رأیگیریهای مربوط به اختیارات جنگی، به دموکراتها نزدیک شوند. او افزود: «این جنگ میلیاردها دلار برای مالیاتدهندگان هزینه دارد و از کنترل خارج شده است».
رأیگیری امشب با نتیجه ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف، سیزدهمین تلاش دموکراتهای سنا برای متوقف کردن جنگ علیه ایران بود. سنا فقط یکبار، آن هم در رأیگیری ماه ژوئن توانسته بود قطعنامهای ضدجنگ را تصویب کند. البته آن قطعنامه که هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا تصویب شده بود، از سوی کاخ سفید نادیده گرفته شد. هرچند گفته میشود هدف دموکراتها بیشتر جلب توجه افکار عمومی به این موضوع بوده تا تغییر فوری قانون.
این رأیگیری یکی از آخرین آزمونهای جدی سنا درباره جنگ بود؛ پیش از آنکه تعطیلات تابستانی کنگره آغاز شود. این تعطیلات هفته آینده آغاز میشود و تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت و انتظار میرود قانونگذاران پس از بازگشت به حوزههای انتخابیه خود، به دلیل جنگی که محبوبیت چندانی ندارد با فشار افکار عمومی مواجه شوند.
حتی برخی جمهوریخواهان نیز نشانههایی از تغییر موضع را نشان دادهاند، زیرا پس از بازگشت از تعطیلات، فقط دو ماه تا انتخابات کنگره فرصت دارند.
افزون بر تلاش برای به کار بردن قانون اختیارات جنگی، بسیاری از مخالفان جنگ هدف دیگری را نیز دنبال میکنند: محدود کردن بودجه عملیات نظامی. آنها معتقدند دونالد ترامپ نمیتواند بدون موافقت قانونگذاران درباره منابع مالی دولت تصمیم بگیرد.
تیم کین، سناتور آمریکایی گفت: «من موافقم که هر هفته رأیگیری کنیم و افراد را مجبور کنیم موضع خود را مشخص کنند، اما نباید انتظار داشته باشیم که این کار نظر ترامپ را تغییر دهد. تنها چیزی که میتواند نظر او را تغییر دهد، چیزی است که بدون ما نمیتواند انجام دهد؛ یعنی بودجه».
منبع: پولیتیکو