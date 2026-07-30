باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع یک تصادف میان یک دستگاه تریلی تانکر، یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پراید در جاده خاوران خبر داد و گفت: در این حادثه یک جوان ۲۵ ساله که در خودروی پژو پارس محبوس شده بود، جان خود را از دست داد.

جلال ملکی، در خصوص جزییات این حادثه، گفت: ساعت ۱۸:۲۰ عصر امروز، یک مورد حادثه تصادف در جاده خاوران، مسیر غرب به شرق، نرسیده به شهرک صنعتی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک دستگاه تریلی تانکر که ظاهراً خالی از بار بود، بنا بر اظهارات حاضران در محل، با یک دستگاه خودروی پژو پارس برخورد کرده است. شدت برخورد به گونه‌ای بود که تریلی تانکر به اصطلاح در حالت «قیچی» قرار گرفته بود؛ به این معنا که قسمت تریلر از بخش میانی تا شده و خودروی پژو پارس تقریباً زیر چرخ‌های قسمت مرکزی تریلی قرار گرفته بود. همچنین یک دستگاه خودروی پراید نیز با قسمت انتهایی تریلر برخورد کرده بود.

ملکی ادامه داد: زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، یک نفر در داخل خودروی پژو پارس که زیر تریلی گرفتار شده بود، محبوس بود. همچنین یک جوان ۱۸ ساله که راننده تریلی نبود و به عنوان سرنشین در کابین تریلی حضور داشت، دچار مصدومیت شده و از کابین خارج شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد: با حضور جرثقیل، تریلی از روی خودروی پژو پارس بلند شد و این خودرو به بیرون منتقل شد. سپس فرد محبوس که جوانی ۲۵ ساله بود، از داخل خودرو خارج شد، اما عوامل اورژانس مرگ وی را تأیید کردند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی ساعت ۲۱:۰۷ به پایان رسید و محل حادثه برای بررسی علت و چگونگی وقوع این تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.